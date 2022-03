ARA San Juan: Macri quiere irse otra vez del país y la querella teme una "fuga inminente"

Valeria Carreras salió a criticarla ya que en la misma no se informa sobre "motivo, destino y mucho menos pasajes de retorno" y vuelve a apelarse a la reserva de la documentación como herramienta que mantiene a los familiares "privados de acceder a dicha información, lo cual genera una falta gravísima al principio de igualdad ante la ley y publicidad de los actos procesales como el debido acceso como parte al proceso"

el sector de la querella que representa Luis Tagliapietra -también en declaraciones a Política Argentina- analizó que "Ercolini lo autoriza, como en su momento lo autorizó (Martín) Bava porque ya hay una orden superior de la Cámara Federal de Mar del Plata" y alertó que "mientras no surja ningún hecho nuevo que cambie esas circunstancias, algún tipo de incumplimiento, lamentablemente lo van a seguir autorizando".

El abogado defensor del exjefe de Estado,-quien lleva adelante la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan desde que llegó a Comodoro Py-. Cabe recordar que Macri continúa en Italia donde se lo vio en un torneo de cartas y volverá a la Argentina recién el 9 de este mes, menos de diez días antes del pretendido nuevo viaje.Ante esta solicitud de la defensa, abogada querellante. Esto "no solo expone los privilegios concedidos al procesado, sino que genera el gravamen cierto a la querella que en estas condiciones acrecienta el temor de fuga inminente", comentó.y añadió que no es sólo por la queja de la querella "sino que los demás procesados, por ejemplo Arribas y Majdalani, tienen otro tipo de conducta, la que se le exige a cualquier reo y procesado con prohibición de salir del país".Carreras expresó que se encuentran bajo "una sobreexigencia tremenda, frente a grandes estudios jurídicos, frente a una multiplicidad de incidentes, apelaciones, recusaciones, recursos de casación, autorizaciones de viaje, incidentes de reserva de documental, apelaciones" y ejemplificó que hay "cinco audiencias de alegatos, sólo en la causa de espionaje y en Comodoro Py, donde evidentemente es territorio enemigo para esta querella y para cualquiera que quiera justicia y verdad".Por su parte,El abogado, consultado por los rumores de que el expresidente no viajaría a Qatar a presenciar el sorteo del Mundial de la FIFA y se quedaría en Europa jugando al Bridge, advirtió que "si no pide permiso ni avisa al juzgado" del cambio en el itinerario podría entrar en incumplimiento de la solicitud de salida del país y podría complicar sus próximos viajes.Para cerrar, Tagliapietra planteó que están "más atentos con la audiencia de Cámara que tenemos ahora por delante (está convocada para el próximo 12 de abril) porque ahí se va a resolver el tema del procesamiento" del Mauricio Macri y concluyó, "eso sí es importante porque es fundamental que se confirme el procesamiento, sería un escándalo que se lo revoquen y lo desprocesen".