Ex director AFI confesó que Arribas y Majdalani ordenaron el espionaje Gestapo y derribó el "cuentapropismo"

El ex director de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Diego Dalmau Pereyra, declaró a través de un escrito en la causa en la que se investiga la presunta inteligencia ilegal revelada a través de los videos de la reunión de la Gestapo antisindical bonaerense y destrozó el argumento de los imputados macristas acerca del "cuentapropismo" de los ex espías para lavar responsabilidades políticas

Dalmau Pereyra confesó que la orden de supervisar y filmar la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de la "superioridad" de la AFI, es decir Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

Es que el ex alto mando de la AFI macrista se negó a responder preguntas pero en un escrito, hecho que conoció luz por las imágenes de la reunión en el Banco Provincia en la que tres ministros dediscutían cómo armar causas contracon empresarios, legisladores PRO, espías y el intendente de La Plata, Julio Garro.Si bien el contenido del escrito se mantiene en legajo reservado, fuentes judiciales hicieron trascender que, agregó que la indicación provino de la subdirectora y que a ella le entregó el video.Cabe recordar que el entonces director de Contrainteligencia es el único de los altos jefes de la ex Side que quedó más comprometido en la megacausa de espionaje ilegal, tras el insólito fallo de la Cámara que avaló el "cuentapropismo" y despegó a Arribas y Macri.Los trascendidos judiciales a los que accedieron Télam y otros medios señalan que Dalmau Pereyra reconoció que Arribas y Majdalani dieron órdenes en 2017 de espiar a "Pata" Medina así como de realizar la operación de inteligencia realizada para filmar la reunión en la que organizaban más persecuciones y maniobras sobre ese mismo sindicalista.El ex directivo AFI sostuvo que no le precisaron para qué era la filmación, dijo que la ejecución de la tarea estuvo a cargo de otra área y que él sólo debía supervisarla. Para ello, recibió un contacto con el área de protocolo del Banco Provincia. También reveló que el retiro de los equipos de grabación estuvo bajo su cuidado y quePese a reconocer su participación en la reunión Gestapo y que figura en el registro de ingresos en encuentros en la AFI, dijo que no participó de estas últimas citas con los miembros del gabinete de Vidal. Aunque advierte que tanto el ex ministro de Trabajocomo el ex subsecretario de Justiciaestuvieron en esa sede.Además, Dalmau reconoció que a partir de mayo de 2017 la "superioridad" de la AFI, Arribas y Majdalani, ordenaron tareas de inteligencia sobre “Pata” Medina, como trabajo conjunto con otra área de la ex Side, más precisamente la encargada de Delitos Económico Financieros, que comandabaDi Pasquale es uno de los directivos que fue a visitar al juez, según denunció el juez, para transmitirle la orden de Macri de detener a Hugo y Pablo Moyano.En cuanto a su situación procesal,