01.04.2022 / América Latina

"Levántese": Ciro destrozó a Lacalle Pou por dejarlo varado 6 horas antes de un show a beneficio en Uruguay

El ex líder de Los Piojos quedó varado en Fray Bentos, mientras se dirigía a Uruguay para dar un concierto a beneficio, porque no había nadie en la aduana de ese país. “Levántese pronto, Presidente, hace 5 horas estamos golpeando la puerta de su querido país y no atiende nadie", le dijo a Lacalle.