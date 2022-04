Nueva etapa en la relación bilateral con Chile y la visita de Boric a Argentina

El flamante presidente de Chile, Gabriel Boric, mantendrá la tradición de sus antecesores de realizar su primer viaje internacional a Argentina, pero la visita del lunes y martes estará enfocada en dejar atrás las diferencias y destacar los aspectos comunes de la agenda bilateral, un cambio de política que podría verse facilitado por la buena relación con su par argentino,dijo el mandatario en su primer discurso el pasado 11 de marzo, al expresar su deseo de avanzar a un nuevo estado en las relaciones con Argentina, Perú y Bolivia, en las que la agenda bilateral no se concentre en los temas pendientes.Días después, al confirmar que su primera salida al exterior sería a Argentina, Boric comentó que había abordado con su homólogo argentino la necesidad de queUn cambio de visión ratificado, posteriormente, por la canciller chilena, Antonia Urrejola, quien señaló que, más allá de los problemas limítrofes que existen con Buenos Aires, el objetivo de su gestión es que se enfaticen en materias comunes, como migración, conectividad, comercio y cultura, entre otros.Este nuevo rumbo político podría verse favorecido por la buena sintonía que se vio entre ambos presidentes durante la jornada de asunción de Boric, en la que el dirigente chileno pidió a Fernández que comparta la palabra con él durante el almuerzo de jefes de Estado, dijeron fuentes diplomáticas chilenas, citadas por el portal de noticias El Mostrador.Una opinión compartida incluso por el diputado opositor de la conservadora Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien integrará la comitiva que llegará el domingo a las 15.40 a Buenos Aires junto a Boric.destacó.Este nuevo rumbo político podría verse favorecido por la buena sintonía que se vio entre ambos presidentes durante la jornada de asunción de Boric, en la que el dirigente chileno pidió a Fernández que comparta la palabra con él durante el almuerzo de jefes de Estado,según destacaron entonces desde la Cancillería argentina.La visita de Boric a Buenos Aires tendrá, además, un importante valor simbólico, ya que coincidirá con la conmemoración del Abrazo de Maipú, en el que el general José de San Martín y el general Bernardo O'Higgins sellaron la independencia de Chile, el 5 de abril de 1818Si bien ambos líderes no se conocían personalmente, en el poco tiempo compartido lograron construir una cercana relación., afirmaron a la prensa fuentes cercanas a Fernández, quienes subrayaron que la relación bilateral con el Gobierno del conservador Sebastián Piñera había terminado un poco deteriorada por las comparaciones en el manejo de la pandemia y la pretensión argentina en la plataforma continental antártica.Según expresaron, los mandatarios están "muy interesados en mejorar las cosas" y la afinidad política entre ambos favorecería la posibilidad de generar acuerdos. Una voluntad expresada por el propio Fernández, quien durante el acto de asunción de Boric consideró a la llegada al poder del líder de izquierda como una "expectativa para toda América Latina" y afirmó queLa conexión entre ambos gobernantes fue también destacada por el exaspirante presidencial por el Partido Progresista de Chile y fundador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami, quien mantiene una estrecha relación con el presidente argentino, dijo entonces a Télam.La conexión entre ambos gobernantes fue también destacada por el exaspirante presidencial por el Partido Progresista de Chile y fundador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami, quien mantiene una estrecha relación con el presidente argentino. "Como progresista, me interesan las relaciones más intensas posibles entre Argentina y Chile. Dicho eso, veo grandes expectativas en ambos gobiernos, porque hacía mucho tiempo que no teníamos a dos presidentes con una comunidad de valores progresistas", manifestó al diario El Mercurio.agregó.En tanto, el diputado oficialista y miembro de la comisión de Relaciones Internacionales, Vlado Mirosevic, pronosticó que la relación entre ambos presidentes va a poner a Chile y Argentina en un momento de relaciones mucho mejor., estimó.La visita de Boric a Buenos Aires tendrá, además, un importante valor simbólico, ya que coincidirá con la conmemoración del Abrazo de Maipú, en el que el general José de San Martín y el general Bernardo O'Higgins sellaron la independencia de Chile, el 5 de abril de 1818. Para la Cancillería argentina, el viaje del mandatario chileno, según destacó en un comunicado.