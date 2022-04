Waldo Wolff: "Odiar es un derecho que alguien tiene"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff volvió a criticar el "pacto para el buen uso de las redes sociales" propuesto por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, pero esta vez le añadió una llamativa defensa de lo que el llamó el "derecho a odiar"

"Las redes son libertad y aunque no es perfecta, prefiero las imperfecciones que darle el comisariato a alguien que diga: “Vos dijiste algo malo a alguno”, afirmó el legislador ultra macrista en una entrevista con Perfil consultado por la iniciativa que expresó Béliz, que no se trata de un proyecto de ley sino de un acuerdo vinculado a pactos internacionales.Wolff aseguró que para ese rol al que refirió "está la ley" y se preguntó: "¿A quién le vamos a dar la potestad de que defina que es odio y que no es odio previamente? Para eso está la Justicia. Lo que nos están haciendo a nosotros atenta a la democracia: poner a alguien que te censura".Antes del cierre de la entrevista, volvió a referirse al tema del odio. En primer lugar, recomendó a los estudiantes de periodismo "luchar por la libertad" y no permitir que "les cercenen el derecho a preguntar". Sin embargo, en ese punto defendió lo que denominó "derecho a odiar"., dijo.Consultado acerca de la denuncia que va a realizar la periodista Úrsula Vargues por violencia de género en su contra, el diputado macrista sostuvo que le parece "extraño" porque puso "un tuit impersonal"., inició Wolff.Luego, agregó que "era imposible que fuera ella, porque se supo que ella había estado en Olivos un día después" del tuit, cosa que no fue cierta porque la publicación del diputado nacional en esa red social fue realizada cuando ya los medios de prensa publicaban que una de las personas que asistió a una reunión en la quinta presidencial había sido Peña."Como se les cayó esa causa, fueron al INADI que hoy es una comisaría política. Entonces, el INADI falló sobre que mi tuit fue misógino", dijo, y añadió que "ahora aparece Úrsula Vargues"."Yo me banco lo que venga, juego fuerte en la política y me banco lo que corresponde. Ahora, este Gobierno persigue opositores e inventan causas con algo que vos no hiciste. No puede pasar cualquiera, darse por aludido por un tuit y un juez decir: ´Se dio por aludido`. Yo no me refiero a nadie, jamás nombré a Florencia Peña ni a Ursula Vargues, ni antes ni después", concluyó.