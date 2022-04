Gabriel Boric: "América Latina debe encontrar una voz unida, por separado nos hundimos"

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, brindo una conferencia bilateral junto a Alberto Fernández, relató que es una tradición de larga data que el primer viaje internacional de un mandatario chileno sea a la República Argentina y agradeció la invitación de su par argentino. "Siento una profunda hermandad, macri en la Patagonia y la Patagonia no hay fronteras", expresó.En este sentido resaltó que "Chile parte desde América Latina, nuestra base es América Latina para construir cooperación" y planteó que "cuando encontramos cosas en común debemos centrarnos en eso y no en las diferencias". "América Latina debe encontrar una voz unida, compartida, por separado nos hundimos, juntos nos podemos salvar" advirtió.A su vez, a 40 años del inicio de la Guerra del Atlántico Sur, Boric insistió en su apoyo al "reclamo justo y legítimo sobre las Islas Malvinas" y destacó que también tienen en claro que "estos conflictos se tienen que resolver de manera pacífica".El mandatario chileno reiteró su compromiso "para que con unión y trabajo logremos una mejor calidad de vida de quienes representamos" y aseguró,"en nuestro país van a beneficiarse de nuestras buenas relaciones con Argentina". "Alberto, conmigo tiene un aliado contra la desigualdad, en la lucha por un mundo más justo e igual", le aclaró al Presidente argentino."Vamos a promover una sola línea en materia de derechos humanos" afirmó Boric al ser consultado sobre los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua al tiempo que solicitó, "no utilicemos el sufrimiento de pueblos para tratar de sacar beneficios de política interna".Para cerrar subrayó que En Argentina "hay tremendas posibilidades de inversión" e indicó que es el segundo país con quien tienen más relaciones económicas, "los empresarios argentinos tienen las puertas para invertir en Chile y se que será recíproco aquí en Argentina" concluyó.