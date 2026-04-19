Fanatismo libertario, misoginia y homofobia: el perfil digital del femicida de Sophia Civarelli

El rastro digital de Valentín Alcida, el estudiante de Psicología señalado como el femicida de Sophia Civarelli, revela su afinidad política con La Libertad Avanza y una marcada inclinación hacia discursos de odio. De su cuenta de X se desprenden comentarios homofóbicos, racistas y misóginos.Rosario3 accedió a su perfil de X (@AlcidaValen). Allí se definía, en alusión al presidente Javier Milei. De hecho, compartía con frecuencia mensajes de apoyo al mandatario libertario con la retórica de "neoliberales contra el resto".Pero también reposteaba publicaciones que denigraban a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+., son algunas de las frases que Alcides posteó el último año.Acusado de asesinar a su novia, solía republicar memes que banalizaban los femicidios, como una imagen del actor Tobey Maguire con la frase, o comentarios despectivos hacia mujeres.Además, reposteaba comentarios racistas y se referían a algunas personas como "estos negritos" oLejos de ser comentarios aislados, estas publicaciones ayudan a reconstruir el perfil de un joven que finalmente llevó a la práctica toda la violencia que pregonaba en sus redes sociales. Opiniones como, hoy cobran un nuevo significado tras el crimen.La Justicia ahora analiza si este entorno digital de odio y radicalización funcionó como un catalizador para el trágico desenlace de Sophia, una joven de 22 años que estudiaba en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.La fiscalía investiga el caso como un posible femicidio seguido de suicidio, ya que según trascendió, la joven fue hallada acostada en la cama con una herida cortante en el cuello.Además, otro dato clave para fundamentar esta línea investigativa se desprende de la declaración de una amiga de Alcida, que había llamado al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta, y unos minutos más tarde el joven se tiró del octavo piso de un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100.Tras el impacto, sobrevivió a la caída pero murió poco después de ingresar al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).La amiga del joven expresó que él le habría contado una supuesta versión de los hechos antes de arrojarse por el balcón. De acuerdo a lo que informó La Capital, Alcida le explicó que su novia se había suicidado y que intentó rescatarla haciéndole un torniquete.Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo junto a una carta del novio, donde expresaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”.