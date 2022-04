Ofrecen a jóvenes sin experiencia empleo en el CCK, el Borges y Tecnópolis: cómo participar

Ely del resto del país.Práctica es una iniciativa conjunta de lay lay que ahora seleccionará a 250 jóvenes para ocupar distintos cargos en instituciones de todo el país.Se trata de la segunda edición del programa de prácticas profesionales en la que participa el CCK, ubicado en el viejo. Mediante la iniciativa, los jóvenes elegidos serán capacitados a través del(INAP), que es dependiente de laQuienes queden seleccionados serán contratados por un puesto de 35 horas semanales, incluyendo los fines de semana y feriados, con plenos derechos laboralesde todo el país. Para más información de más búsquedas activas, ingresar aquí. Los jóvenes que deseen postularse en el programa Práctica, deberán cumplir con los siguientes requisitos:1. Tener entre 18 y 24 años2. No estar trabajando ni recibir prestaciones del Estado (nacional, provincial o municipal)3. Residir en localidades próximas a la sede cultural a la que se postula, en este caso, el CCK4. Haber completado el secundario, teniendo materias adeudadas o no5. Para más información y otros requisitos para quedar seleccionado en el programa en el CCK se puede ingresar haciendo click aquí. El periodo de inscripción será hasta el 12 de abril a través de este link . Una vez ingresado al sitio de postulación, el interesado deberá completar las siguientes etapas de la declaración jurada:1. Datos Personales2. Lugar de residencia y contacto3. Situaciones Particulares4. Registro de usuario con mail y contraseña5. Postulación6. Carga de la documentación solicitada7. En el caso de que no se pueda completar el formulario a través de la página, el CCK enviará un mail a los postulantes para continuar con el procedimiento desde allí. En esos casos, es fundamental chequear la casilla de spam o de correo no deseado.Para consultas, se puede escribir a la casilla de correo electrónico [email protected]