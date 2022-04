Se flexibilizan los requisitos sanitarios para el ingreso al país para argentinos y extranjeros

El texto establece nuevas medidas de sanidad en las fronteras ya que considera necesario "una paulatina y gradual reducción de los requisitos impuestos" y desde el ministerio de Salud, remarcaron que "se trata de un conjunto de medidas tendientes a simplificar los requisitos" que fueron determinados debido a la emergencia por el Coronavirus".

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, celebró en sus redes la decisión adoptada y sostuvo "por fin llegó el día" de la vuelta a la normalidad, lo cual acompañó con un video que explica cuáles son los requisitos para argentinos y extranjeros que quieran entrar al país y que sucede en caso de registrarse un caso positivo.

, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 370/2022,. La medida fue implementada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Juan Manzur, y respaldada por los ministros, de Salud, Carla Vizzotti, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro., informaron en el mismo comunicado y destacaron que esta última cuenta con niveles deEn ese sentido aseguraron que el contexto "favorece mayores flexibilizaciones en las medidas sanitarias de fronteras, así como para retomar la operatividad plena de los pasos fronterizos que no contaban hasta el momento con una autorización sanitaria para operar como corredores seguros de ingreso al país".- Los argentinos, argentinas o residentes deberán completar, dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje, la declaración jurada electrónica (DDJJ) declarando su estado de vacunación.- Las personas extranjeras no residentes deberán completar también, dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje, la declaración jurada electrónica (DDJJ) declarando su estado de vacunación y deberán tener un seguro de salud Covid-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios.- Quedarán exceptuados de esta medida aquellos extranjeros de nacionalidad ucraniana, o provenientes de Ucrania, que hayan emigrado con motivo del conflicto bélico.- Aquellas personas, sean residentes o extranjeros, que ingresen al territorio nacional por vía terrestre y por un plazo menor a 24 horas quedarán eximidas de lo solicitado anteriormente.- Se recomienda a aquellas personas que no se encuentren vacunadas, o tengan su esquema de vacunación incompleto, la realización de una prueba diagnóstica de Covid-19 dentro de las 24 horas posteriores a su entrada al país.- Los operadores de transporte, transportistas y tripulantes deberán también completar la declaración jurada electrónica (DDJJ) dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje. En el caso que sean extranjeros no residentes, deberán contar además con un seguro de salud Covid-19.- Aquellos tripulantes no vacunados o con esquema de vacunación incompleto deberán acreditar su estado de salud con una prueba de antígenos realizada al menos 48 horas o PCR negativa realizada al menos 72 horas previas al abordaje.- Se admite la "Libre Plática" de los buques internacionales emitida de modo remoto y se seguirá actuando conforme a lo establecido ante un brote de Covid-19 a bordo de un crucero internacional- Se autoriza la salida del país de restos humanos de personas fallecidas a causa de la Covid-19 siempre que cumplan con las condiciones correspondientes para el trámite.- Se determina una apertura programada y escalonada de los puntos de ingreso al territorio nacional no habilitados hasta el presente.- Ya no será necesaria la habilitación de los puntos de ingreso al territorio nacional en carácter de "corredor seguro", como tampoco deberá mediar intervención de la autoridad sanitaria para posteriores habilitaciones.