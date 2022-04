Reforma del Consejo de la Magistratura: Se aprobó la media sanción y ahora va a Diputados

se acordaron modificaciones con dos legisladores de bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck

Desde el oficialismo señalaron que hay tan sólo 4 días hábiles para tratar el proyecto en Diputados y que no es un tiempo suficiente para dar el debate correspondiente. A su vez, resta definir la composición de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja que todavía no está conformada y debe analizar la media sanción que salió ayer de Senadores antes de que se trate con el pleno del cuerpo en el recinto.

Durante la noche de ayer (jueves),El tramite parlamentario continuará en la Cámara Baja donde el oficialismo aún no cuenta con los acompañamientos que requiere para convertir en ley el proyecto que envió el Ejecutivo.La iniciativa oficial había conseguido las firmas suficientes para que se tratase la semana pasada en el recinto pero no contaba con los 37 positivos para girarla con media sanción a Diputados, por eso regresó al plenario de Comisiones -de Asuntos Constitucionales y Justicia- yPor su parte,, 17 contra los 20 que proponían desde el espacio opositor. Los 33 votos negativos que cosechó el proyecto fueron 32 de JxC y uno de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.Ya con la media sanción del día de ayer deberá ser la Cámara Baja la que defina si se convierte en ley o no la reforma, que sube de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones en el seno del organismo para lograr una mayor representatividad, impone la paridad de género y advierte que el cuerpo sesionará una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país con el objetivo de dotarlo de mayor federalismo.y se encuentra vigente, la misma cuenta con 13 miembros y no incluye al Máximo Tribunal., con los 20 miembros que se está completando a partir de distintas votaciones.