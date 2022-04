Cristina: "Alguien que siga afirmando que el Estado no es importante, es un necio o un cínico"

"creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o es un cínico". "Creo que la gran discusion va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural, no son un poducto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o falta de decisiones" y acotó, "ojo que no tomar decisiones políticas también lo es".

"hoy nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces coptados por el mercado y factores economicos verdad, ¿cuánto representan del Poder tomado como un 100%?". "Que te pongan una banda y te den un bastón, un poquito es pero creanme que" dijo y completó la frase con un gesto de 'no es nada'.

La Vicepresidenta subrayó como lo peor de todo es que las sociedades a la hora de votar "no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están en esas bancas (refiriéndose a los parlamentarios latinoamericanos y europeos que se encontraban en el CCK), donde mucho no se puede hacer" y aseguró que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones "es la insatisfacción de la democracia".

La presidenta del Senado,. "La pandemia ha trastocado la vida, los gobiernos y el planeta entero" señaló y agregó que cree que "de la grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan".En este sentido indicó que "la pandemia vino a reinstalar la idea del estado, ¿qué hubiera sido la vida de todos nosotros y todas nosotras sin el Estado?" y remarcó,A su vez planteó quey analizó que esa "es la clave para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad, salvo que sea sólo un ejercicio dialéctico y discursivo de encuentros esporádicos"., problematizó.Cristina recordó que todos los Estados están construidos sobre la división tripartita que viene de la Revolución Francesa de 1789, "de ahí data la organización institucional que tenemos" y añadió que los tres sectores eran la totalidad del poder en su momento,"Esto no es caprichoso, cuando se adoptó esta forma no existía la luz eléctrica, miren como avanzó el mundo y la tecnologia como se fue generando poder por afuera de las constituciones" resaltó y profundizó en que estas últimas"La gente se termina enojando con la politica" apuntó y sostuvo que eso "debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear, pero estamos a tiempo todavia antes que sea demasiado tarde".Para cerrar insistió en que el Coronavirus ha venido a saldar esa discusión,. "Ojalá sigamos debatiendo estas cuestiones, pero además del debate podamos pasar a efectividades conducentes", concluyó.