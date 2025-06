Santiago Cafiero: Solo con Cristina no alcanza

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, planteó este lunes que la libertad de la exmandataria es “imperiosa y urgente”, aunque reconoció que “difícilmente ella sola pueda amalgamar una construcción más grande” de cara a las elecciones.“La libertad de Cristina es algo imperioso y urgente que se tiene que conseguir a partir de un cambio potente en la narrativa política, eso pasó en Brasil y tiene que pasar en la Argentina. Tengo una enorme gratitud con Cristina, y es la que más votos tiene, pero necesarios son todos”, afirmó en declaraciones a Radio 10.Cafiero recordó que en Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva "recuperó la libertad cuando comenzó a transformar la narrativa política".En ese sentido, remarcó que el peronismo debe lograr un cambio de este tipo "a partir de las elecciones de este año", y subrayó que "todos los argentinos que se sintieron afectados por lo que le han hecho a Cristina deben ir a votar".Para Cafiero, “las diferencias hay que dejarlas afuera de la mesa de negociaciones, porque el escenario es otro y lo que está en juego es otra cosa, la reconstrucción del peronismo que tiene el enorme desafío de volver a enamorar, edificar un modelo de país distinto con la conducción de todos”.El ex canciller del gobierno anterior resaltó que en los comicios de este año no se trata simplemente de “una diputación o una concejalía, lo que se pone en juego es una República que necesita recuperar su memoria y dignidad, a través de valores constitucionales y del estado de derecho que han sido socavados”.“Es urgente construir algo más robusto y solo con Cristina no alcanza, pero tampoco se puede depender solo de otros fragmentos del peronismo. Cristina es la que más votos tiene, pero es fundamental unir a todos los sectores”, sentenció.