Esmeralda Mitre criticó a La Nación y calificó de "delito y espionaje" el reconocimiento facial

La accionista de uno de los diarios más vendidos y de mayor historia del país reclamo en sus redes sociales por el silencio del medio de comunicación ante el descubrimiento de la utilización del reconocimiento facial en territorio porteño. "Delito y espionaje!", escribió en un etiquetó a varios de los responsables.En ese sentido manifestó que "ante la gravedad institucional de Juntos por el Cambio que representa el espionaje llevado a cabo por el gobierno de la Ciudad de Bs As, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, hacia mi persona y tantas víctimas" no logra entender "cómo el Diario La Nación, señero informador de este país, no haya comunicado nada en absoluto de tal especie" y resaltó, "más aún cuando entre aquellas víctimas, se encuentra una de sus accionistas que, a la vez, resulta heredera de su histórico presidente".Esmeralda Mitre profundizó y alertó que "tamaño escándalo no puede pasar desapercibido, en un estado de derecho" y acotó, "menos aún, por uno de los principales medios de comunicación". Cabe recordar que esta semana la justicia le reconoció su derecho sobre sus accios.Para cerrar, la actriz calificó el hecho como "una vergüenza" y aclaró, "espero y pido que todo este infausto epidosio, merezca una debida y rigurosa publicación". "Justicia y pena", concluyó Mitre, cerró el posteo etiquetando al Grupo Clarin, Perfil.com, C5N y Diego Santilli y compartió una foto con fechas y horarios cuando fue registrada por el gobierno de la Ciudad.