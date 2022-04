Valdés dijo que "no es casual que esta desacreditada Corte" quiera volver al Consejo menemista

tanto el presidente como el vicepresidente del máximo tribunal habían aceptado ser designados por DNU durante el gobierno de Mauricio Macri, que es autovotaron para conseguir los cargos que tienen actualmente y que "ahora tuvieron que sacar un fallo declarando inconstitucional una decisión del parlamento argentino" para retomar el control que la ley de 2006 había descartado

"En ese clima salió esa nueva conformación" resaltó y analizó que "no es casual que esta desacreditada Corte de ahora quiera volver a ese Consejo de la época de Nazareno". "Eso es lo que nosotros estamos denunciando y vamos a tratar por todos los medios de resolver", aseguró.

"No habría impunidad del espionaje si no hubiera mucha complicidad de los medios de comunicación" reforzó y planteó que "por eso es que no hay interés en la ciudadanía, porque no pueden escribir porque han sido cómplices del accionar del espionaje".

"La misma de donde salieron los Súper Mario Bros, la misma de Ciro James con el Fino Palacios cuando la estaban armando y empezaron a espiar a la hermana mayor de Macri, a su pareja, a Sergio Burstein", señaló. "Tienen permanentemente una vocación de espionaje ilegal", lanzó y añadió, está claro que cuentapropistas no son y que están mandados de la cúpula del poder político".

"estamos asistiendo al momento en que quienes fueron denunciados por ese fallo lamentable de Llorens y Bertuzzi" en el cual dictaminaron que son cuentapropistas, "quienes ejecutaron las tareas de espionaje que le encomendaron (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani se están sublevando y están contando absolutamente todo".

"Dalmau está dos veces procesado por acciones de inteligencia que le encomendaron sus superiores, es una reacción decir 'si yo fui al Banco Provincia y puse las cámaras pero porque me las pidieron', no porque él fue cuentapropista o lo hizo de motus propio"

El dirigente del Frente de Todos e integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia,En este sentido recordó -- queValdés advirtió queque "fue destituido y huyó despavoridamente para que no le pongan la sentencia final, pero que toda esa corte fue llevada a Juicio Político y destituida".El legislador del Frente de Todosy que también "fue la reacción de la ciudadanía la que hizo que Macri tuviera que ir para atrás y hacer el procedimiento" para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.Sostuvo que estos últimos "usaron espías", se preguntó, "cuántas veces el espía D'alessio publicó en el diario Clarín como si fuera el gran especialista del narcotráfico en la Argentina" y acotó que las mismas "fueron hechas causas judiciales sobre dirigentes de la política que él mismo después confiesa que fueron inventadas".Valdés también hizo alusión a la investigación que inició el juez porteño Andrés Gallardo por el pedido de datos biométricos en la Ciudad de Buenos Aires y apuntó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta,Valdés planteó, "si yo soy Larreta y la expresidenta -en ese momento senadora nacional- denuncia que le están poniendo cámaras alrededor de su casa y 6 meses después la Policía de la Ciudad los contrata para hacer esto de los datos biométricos, alguna responsabilidad tengo, ¿o no?"El diputado oficialista manifestó que cree queAfirmó que tanto el exdirector de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra como Leandro Araque, los de Súper Mario Bros y Saéz,Para cerrar alertó que "van a seguir apareciendo más" e indicó,y contó que "lo mismo cuenta Araque" sobre el espionaje al Pata Medina bajo las órdenes de Alan Ruiz.