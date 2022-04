Oficializaron el aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada grupo familiar

El Gobierno nacional formalizó esta mañana el aumento del 50% anunciado días atrás en los montos que reciben los más de 2,4 millones de titulares de la Tarjeta Alimentar y que llega a un universo de 4,1 millones personas, la mayor parte de ellos menores de edad.

El incremento, que viene en el marco de una serie de anuncios del Poder Ejecutivo para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables en el marco de la creciente inflación, quedó plasmada en la Resolución 371/2022, firmada por el ministro de Desarrollo Social,, y publicada hoy en el Boletín Oficial.En la mencionada normativa, queda estipulado que los nuevos montos que los beneficiarios comenzarán a cobrar dependiendo de la conformación del grupo familiar les llegarán en el pago correspondiente al mes de abril a recibirse durante los primeros días de mayo.El incremento corresponde al pago de abril, que demandará una inversión por parte del Estado de $27.000 millones, y se acreditará en las tarjetas del programa, según informaron fuentes oficiales.- $9.000 para padres o madres con un hijo de 0 a 14 años inclusive; mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) y familias con una persona con discapacidad a su cargo, sin límite de edad.- $13.500 para padres o madres con 2 hijos que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con un hijo que cumpla con un criterio de focalización (A o C) de la Categoría 1.- $18.000 para padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1.