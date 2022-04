Consejo de la Magistratura: Juez presentó una denuncia penal contra Cristina en Comodoro Py

argumentó que según la composición del 10 de diciembre de 2021 el PRO era el tercer bloque en cantidad de integrantes y por ende "se erigió como segunda" minoría. "Ese cuadro refleja la voluntad popular expresada en las urnas en el mes de noviembre de 2021 y ningún artilugio retorcido puede quebrar aquello que el electorado libremente decidió"

el Senador se presentó en la fiscalía de Marijuan, ubicada en el quinto piso de Comodoro Py para presentar la denuncia que el fiscal mandó a sorteo y recayó en el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa

El legislador de Juntos por el Cambio,, manifestó en el escrito qué le presentó al fiscal Guillermo Marijuan.En ese sentido le solicitó "al Señor Procurador Fiscal promueva la acción penal pública que corresponda" por el accionar en el Congreso de la Nación y, sostuvo."La tarea de la Sra. Presidenta del Senado solo consistía en corroborar lo dispuesto por el bloque de la segunda minoría y remitirlo al Consejo" alertó y acotó que debía "simplemente adecuarse a la ley en el rol institucional de comunicadora, de la decisión de un bloque parlamentario""En el caso, la Sra. Presidenta incumplió la ley aplicable y a la cual estaba sometida, en su condición de funcionaria pública electa", señaló y resaltó que "ningún mérito podía hacer de mis condiciones personales, que admito no le agradan por fundadas razones políticas".Minutos antes del mediodía,. "Vengo a denunciarlo en la fiscalía de Marijuan, que está de turno, porque él intervino en una denuncia que me hicieron a mí en la época del kirchnerismo" y comentó que "así como en su momento le pedí que me investigara hasta que fui sobreseído, vengo a denunciar para que investiguen esta situación", en diálogo con Infobae.-por los motivos explicados anteriormente- y que anule el nombramiento del senador de Unidad Ciudadana/Frente de Todos, Martín Doñate, designado ayer por Cristina Kirchner tras la división del bloque oficialista en el Senado.