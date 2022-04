Kulfas sobre el tractorazo: No es un reclamo del campo sino del brazo político de Juntos por el Cambio

Para Matías Kulfas, el tractorazo “no es un reclamo del campo, es el reclamo de un brazo político de juntos por el cambio que tiene que ver con el campo, de hecho, las entidades agropecuarias no han querido participado” En diálogo con Y Arriba Quemando el Sol de Radio Rebelde, el titular de la cartera de Producción lamentó la actitud de las entidades agropecuarias. “Cuando uno ve las proclamas asusta un poco. Esta gente cree que el país es de ellos, una locura. Es un pensamiento totalitario y fascista. Terminan diciendo que lo van a recuperar por las buenas o por las malas.”, expresó.

También rechazó los cuestionamientos del ex ministro de Economía del macrismo, Nicolas Dujovne, sobre el estado de situación de la deuda externa. “Dujovne hace un par de días quiso desligarse del gravísimo problema de deuda que nos metió con el gobierno de Macri.”, remarcó.Para Kulfas, “lo que hace Dujovne que también los hacen otros economistas de juntos por el cambios es una mescolanza para inventar un endeudamiento en el gobierno de Alberto Fernández o incluso en el de Cristina Fernández de Kirchner, que no existió”. “Los datos son contundentes”, enfatizó.“Durante el periodo de gobierno de Macri aumentó en más de 100 mil millones de dólares, en lo que va de Alberto aumentó en 11 mil millones, o sea son 10 veces menos o sea que no hay punto de comparación”, insistió el funcionario nacional.Respecto del rol de la oposición, consideró que “en Juntos por el Cambio hay una intención de confundir y lavar sus culpas y nosotros tenemos que ser muy claros porque el pueblo tiene que saber el desastre que hicieron en el gobierno de Macri para no volver a cometer esos errores”.Por último, destacó las cifras de crecimiento que tiene la economía argentina. Aseguró que “este año ya tuvimos un crecimiento del 5,2 en enero y 7 por ciento en febrero lo que muestra una vez más las falacias en las que incurren los economistas de la oposición”“No hay muchos países en el mundo que tengan estos niveles de crecimiento”, aseveró.