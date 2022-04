FMI: Afirmaron que no cambiarán metas fiscales y monetarias para Argentina

no significará modificar los objetivos.

Elcomo por ejemplo, la inflación anual pero, estoCabe recordar que en el acuerdo con el FMI se estableció una inflación anual en un rango de hasta el 48%. Esto se desprende de los dichos del director del FMI para el Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn en una rueda de prensa este martes desde Washington.“En el programa hay hipótesis y objetivos. Y, la inflación es uno de los supuestos. Los objetivos son son fiscales y monetarios, el financiamiento monetario del déficit, objetivos estructurales, todos estos son las metas”, afirmó Goldfajn. Para luego explicar quey recordó que así ocurrió en el caso del programa con Ecuador. El funcionario aclaró que “los supuestos se usan para elaborar el programa” en tanto “los objetivos” son los referidos a las metas “fiscales, las reservas, los estructurales”. En este sentido, Goldfajn fue enfático al afirmar que “estos no serán cambiados porque lo que tenemos (el FMI) que hacer es ayudar a las autoridades a priorizar las medidas para cumplir estos objetivos”.Así, el director del Fondo ratifica el mantenimiento del objetivo de reducir el déficit a 2,5% en relación al PIB para este año en contra de la expectativa de que se podían flexibilizar la meta fiscal y monetaria en el actual contexto. Asimismo, se mantendría al 1% del PIB el financiamiento proveniente del BCRA. De todas maneras, Goldfajn no quiso comentar el tenor de las conversaciones mantenidas con el equipo económico en Washington y se limitó a señalar que “, aseveró.La inflación que afecta al mundo y a la región fue el tema recurrente en la conferencia de prensa que brindó el director del FMI para el Departamento del Hemisferio Occidental. Reconoció el impacto de la inflación en la región y la necesidad de brindar una red de protección para los sectores vulnerables. En este sentido, remarco que los sectores más pobres enfrentan una inflación entre “2 a 3 puntos más altas que el resto”., afirmo Goldfajn. Aunque repitió: “La recomendación es priorizar y proteger los más vulnerables y estar seguro de respetar las condiciones fiscales”.Por esta razón es que insistió que “Las revisiones son normales en todos los programa” aunque respecto de Argentina dijo que están “priorizando y mirando las medidas para asegurar que los objetivos del programa se cumplan y que no han de cambiar”. Para ello el FMI va “a seguir brindando apoyo a las autoridades argentinas con el objetivo de que puedan cumplir con el programa”. Al tiempo que anticipo que esperan concluir la “revisión en Mayo”. El Fondo en diversas publicaciones y declaraciones avala y, es más, pide que el gasto en programas sociales, salud, educación e inversión pública “debe protegerse”. También sugiere implementar reformas tributarias (como el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas) para sostener el crecimientoEl gobierno coincide con ambas posturas, proteger a los más vulnerables y establecer gravámenes para financiar estos gastos, aunque, la duda entre los especialistas es si se logrará mantener la meta fiscal acordada con el FMI.