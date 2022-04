Larroque advirtió que "si la unidad es una emboscada a Cristina estamos en problemas"

"hay miradas más macroeconomisistas que tienen tiempos distintos a los que demanda el conjunto de la sociedad, sobre todos los sectores más postergados" y aunque insistió en que la iniciativa de los bonos está bien pero que "no alcanza con medidas coyunturales". "La sociedad y nuestros votantes se sienten afectados, tienen un sabor agridulce por cómo venimos avanzando"

"el que tiene que convocar es el Presidente, es inexplicable que no exista un ámbito en un gobierno de coalición" y aclaró que "nadie se puede arrogar representar al conjunto y si alguien lo quiere hacer lo tiene que hacer con éxito"

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad,. "La situación social se va complejizando, seguir en este estado de zozobra sin distribución hace que sea dificil", señaló.En ese sentido sostuvo hay sectores a los que les cuesta ver cual es el programa para resolver la situación social,, advirtió.Destacó que si las mismas son esporádicas quedan encorsetadas en la discusión política y pierden eficacia,El secretario general de La Cámpora fue crítico con la labor del ministro de economía nacional, "en 2019 no estaba Martín Guzmán en la oferta electoral y en 2021 si se evaluó su gestión" expresó y acotó que "no es bueno que no se puedan asimilar las cosas y sacar las conclusiones pertinentes". También catalogó al equipo económico del Presidente como "desarrollista, no Justicialista" y planteó que "hay una peligrosa coincidencia entre la perspectiva del FMI y cierta parte del equipo económico".Acerca de la creación de un espacio de discusión remarcó que. "Venimos de perder una elección, tenemos que poder mantener la competitividad del frente de cara a lo que venga".Para cerrar aseguró que "si no hay definiciones claras nos quedamos encerrados en un laberinto que no va a tener un buen destino" e indicó que "esto se dijo en todas las mesas, mesitas y mezasas habidas y por haber"., concluyó.