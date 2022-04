Cómo es MESA, el programa del Gobierno bonaerense para combatir la pobreza

El programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) consiste en la entrega de un módulo alimentario mensual que alcanza a más de dos millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a 11 mil comedores escolares que funcionan en todo el territorio bonaerense. El Sistema Alimentario Escolar (SAE) llega a 2.032.712 de niños y niñas.

El gobernador Axel Kicillof lanzó el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) que tiene como principal objetivo asistir a los sectores más empobrecidos de la sociedad.Los y las destinatarias del programa recibirán un cuadernillo-guía con información nutricional de cada uno de los grupos de alimentos y también tendrán recetas para que las familias puedan realizar. La misma fue confeccionada por el equipo de la Dirección Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.Durante 2019 se invirtieron $8.642.071.367 en el Sistema Alimentario Escolar (SAE). En 2020, y bajo el mando de la gestión de Kicillof, la inversión aumentó a $25.793.085.080 y en 2021 alcanzó $53.681.192.481. En términos porcentuales el SAE aumentó un 521,16% entre 2019 y 2021. Para este año la inversión prevista es de $111.295.968.252.Vale remarcar que durante la pandemia el SAE se implementó de manera regular, es decir sin interrupciones durante los meses de receso escolar (diciembre, enero y febrero). En ese sentido las escuelas permanecieron abiertas para la comunidad y funcionaron como espacios de encuentro para los y las jóvenes.El gobernador Axel Kicillof recordó que durante la pandemia su gestión implementó los módulos alimentarios para sostener la asistencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en un contexto en el que no había presencialidad. “Desde entonces, los chicos y las chicas concurren a las escuelas para buscar módulos que permitan continuar tanto con su educación como con su alimentación”, señaló y agregó: “Las escuelas no solo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad en la provincia de Buenos Aires, donde se acompaña, se alimenta y se crea ciudadanía”.“En 2019 se destinaban 720 millones de pesos por mes al SAE, mientras que con este programa vamos a estar invirtiendo más de 11.189 millones de pesos mensuales, aumentando tanto el monto por ración como la cantidad de beneficiarios”, expresó. Al finalizar su discurso, lanzó un guiño a Nación en medio de la dura interna oficialista: “Lo que quiero hacer es agradecerle a Juanchi y, a través de él, al Presidente porque esto no se hubiera podido hacer sin la ayuda del gobierno nacional”.