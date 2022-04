"Néstor Kirchner, en el corazón del pueblo argentino": Cristina recordó la elección del ex presidente el 27 de abril

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó en sus redes sociales cómo el 27 de abril de 2003, hace 19 años, el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, su esposo, sacaba un 22,5% que le permitían ir por un ballotage al que Carlos Menem renunciaría para consagrarse así Presidente de la Nación

27 de abril de 2003. Con más desocupados que votos, pero con el coraje, la inteligencia, las convicciones y una entrega infinita para levantar a la Argentina.

Néstor Kirchner, en el corazón ♥️ del pueblo argentino.

, tuiteó la ex jefa de Estados durante dos mandatos consecutivos.Asimismo, Cristina concluyó:El 26 de junio de 2002, en Avellaneda, organizaciones piqueteras reclamaban un aumento general del salario, una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares, entre otras medidas. En esa manifestación Maximiliano Kosteki y Darío Santillán resultaron asesinados por la policía.Con este hecho de gravedad institucional y un país que estallaba en grave crisis económica y social, el mandato de Eduardo Duhalde tuvo que finalizar antes del 10 de diciembre del 2003 a través del adelantamiento de la elección al 27 de abril del 2003. Fue entonces cuando Néstor Kirchner quedó segundo en cantidad de votos, detras del ex presidente Menem.Este finalmente se bajó del ballotage a sabiendas de que era altamente probable que resultase perdedor y ante un contexto de debilidad política, al que no rehuyó Kirchner, quien el 25 de mayo asumió su primer y único mandato.