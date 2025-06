Lula contó que Cristina Kirchner lloró al enterarse de su prisión domiciliaria

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contó que la expresidenta de la Argentina Cristina Kirchner lloró tras confirmarse su prisión domiciliaria.“El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, reveló en una entrevista con el podcast Mano a Mano.La declaración de Lula tuvo repercusiones inmediatas en el escenario político argentino. No solo reavivó la memoria del viaje que Alberto Fernández realizó en 2019 para visitar a Lula cuando estaba preso en Curitiba, sino que también elevó la tensión diplomática entre el mandatario brasileño y el presidente Javier Milei.El jefe de Estado brasileño tiene previsto arribar al país en los próximos días para participar en el encuentro regional del 3 de julio, donde Milei entregará la presidencia pro témpore del bloque.Además, se especula que visitará a la expresidenta. “Es probable que Lula la visite en su casa. No pondría las manos en el fuego con que no se vayan a encontrar”, deslizó un alto funcionario argentino, al tiempo que admitió que todavía no está confirmado si la Justicia permitirá el ingreso del mandatario brasileño al domicilio de Cristina Kirchner, donde actualmente cumple detención domiciliaria en San José 1111, en el barrio de Constitución. “No sabemos si lo van a autorizar”, reconoció otro vocero oficial.