Milei calificó de fascistas y totalitarios a JxC y le abrió la puerta a una interna con Macri

Luego del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que se dio ayer y las repercusiónes contradictorias que lanzaron hoy las principales referentas del Pro, María Eugenia Vidal y -su presidenta- Patricia Bullrich sobre la intención o no de sumar al libertario Javier Milei para las elecciones del año que viene, les respondió el propio dirigente de La Libertad Avanza, "a mi no me interesa ir a Juntos por el Cambio, son fascistas y totalitarios".En ese sentido rechazó las acusaciones de estar siendo funcional al gobierno -como expresaron ayer en el comunicado posterior a la reunión- y destacó que no formar parte del sector mayoritario de la oposición no lo hace oficialista, "si yo no soy de Juntos por el Cambio eso no me hace kirchnerista". "En Juntos por el Cambio están construyendo otro fracaso" alertó.A su vez resaltó que tiene un buen vínculo con los espacios que conforman la oposición, lanzó que está "dispuesto a aceptar a todos aquellos que no sean colectivistas" y aseguró, "a (Mauricio) Macri se la doy la interna, estoy dispuesto a competir con las reglas del sistema". "Tengo afinidad con el Peronismo Republicano (Pichetto), con el menemismo y con los 'Halcones'", advirtió.Para cerrar, Milei insistió en que la fórmula de Juntos por el Cambio no va a funcionar de cara a 2023 y un próximo gobierno y remarcó "no quiero ser parte de un nuevo fracaso en la Argentina". El economista concluyó con críticas hacia la UCR por su rol en la oposición, "no soy como los radicales que se arrastran por un cargo".