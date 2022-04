Leonardo Cositorto ante la Justicia: En ningún momento generamos una estafa hacia la gente"

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, declaró este jueves ante el juzgado de la ciudad correntina de Goya y aseguró ser "víctima de una campaña mediática de difamación".Cositorto, acusado de presuntas estafas bajo el denominado esquema piramidal Ponzi, testificó por más de una hora pero se negó a responder preguntas de la prensa en la ciudad situada a 230 kilómetros de la Capital provincial.En parte de la declaración, el CEO de Generación Zoe expresó: “En ningún momento nosotros generamos una, nos quebraron la empresa en el mes de febrero y en enero yo mandé a este país 17 millones de dólares”.“Yo libremente, en vez de estar incomunicado,, como lo hice con los 153 pagos que envié”, remarcó.Por otra parte, el líder de Generación Zoe destacó su accionar al manifestar: “Tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle, adictos, soy pastor desde el año 2003. He ayudado a muchísima gente”., concluyó el imputado, según la declaración que publicó Télam.En tanto, sobre su relato el abogado de la querella, Pablo Fleitas, afirmó que Cositorto “se victimizó y reconoció que no tiene un peso”.El letrado dijo además que el imputado, y que también reconoció que estuvo prófugo.“Reconoció que estuvo prófugo,, se ubicó como víctima de la situación que está pasando y atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa”, dijo Fleitas, representante legal de los denunciantes.Sobre la declaración, el abogado Fleitas mencionó además en declaraciones a Radio Sudamericana que Cositorto “confirmó que estuvo en Goya y reconoció su relación con las tres personas detenidas (Lucas Camelino y Nicolás y Javier Medina) y pidió misericordia para ellos”.Cositorto está acusado de defraudar a ahorristas mediante el sistema conocido como Ponzi. Tendrá otra audiencia ante el Tribunal Oral Penal de Goya, en la que se confirmará o no la prisión preventiva.El pasado lunes 24, declaró ante la Justicia de Córdoba junto a sus abogados, Guillermo Dragotto y Miguel Ángel Pierri: Allí negó cualquier tipo de asociación ilícita o estafa. En 20 días, regresará a Villa María para ampliar su indagatoria. También lo hará en Salta, donde también enfrenta denuncias.