Tras cinco meses prófugo, se entregó el adolescente que agredió al playero en un garage de CABA

Tras cinco meses prófugo, aparentemente en Uruguay,Así lo informaron fuentes policiales, que precisaron la situación del adolescente de la comunidad gitana que tenía pedido de captura nacional e internacional por el ataque cometido contra(66), un playero al que derribó de una trompada tras una discusión sin violencia antes de esa agresión ocurrida el 19 de noviembre último en un estacionamiento situado en la calle Moreno al 800.El joven, quien según dijo días atrás su padre a Télam se hallaba en Uruguay, se presentó a as 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón 2048, y quedó a disposición judicial.Tras pasar más de cinco meses prófugo y a pesar de que su padre dijo que no se iba a presentar ante las autoridades "a menos de que le den garantías judiciales",Según hicieron trascender desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de cumplir 18 años provocó que decidiera entregarse porque,En este momento se lleva adelante el trámite de designación de las defensas. Debido a que los abogados particulares del joven renunciaron, ahora debe ratificar a su defensor oficial o proponer un letrado particular. “Estamos notificando a la abogada de la querella (Mirian Luna) que representa a Arturo Lopez y sus hijas”, agregaron las fuentes.Días atrás"La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. En qué estoy imputado para que me nombren. Obviamente les interesa la plata", indicó Javier, antes de, encima, atraverse a agredir a López, aún internado por responsabilidad de su hijo: "Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos."Y agregó: "No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón".Mientras tanto,"Continúa con la rehabilitación física y cognitiva" en el Hospital Fitz Roy, ubicado en el barrio porteño de Palermo, pero que se desconoce "cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente", dijo Agostina López (23) en una entrevista con esta agencia."Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del terrible golpe y las lesiones que tuvo. Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada, que es lo más esperable en este tipo de situaciones", agregó.