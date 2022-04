El Gobierno nacional trabaja en un proyecto contra el maltrato animal

Es tiempo de avanzar hacia un nuevo paradigma. De repensar nuestro vínculo con la naturaleza y quienes la habitan.



Hoy junto a organizaciones de la sociedad civil presentamos el resultado de un proceso participativo y federal: un proyecto de Ley de #BienestarAnimal 🦭🐆 pic.twitter.com/QVIzHBnfL8 — Juan Cabandié (@juancabandie) April 29, 2022

En el marco del Día del Animal, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre bienestar animal, que busca penar el maltrato en diferentes situaciones."En el siglo 20 aún no se comprende, pese a innumerables fallos de la justicia, incluso en la Argentina, la totalidad de la importancia de respetar los derechos de los animales, que son seres vivos, que nos ponen en una situación que debemos resignificar", manifestó el funcionario.En ese marco, planteó que no se puede demorar "un minuto más" en "comprender la problemática del bienestar animal". Cabandié enumeró los distintos aspectos consensuados "con la participación amplia de academias, agencias, ONG, y de los que vienen peleando cada día, con mucho esfuerzo en torno a los derechos de los animales", al hablar en el cierre del Foro Federal de Bienestar Animal, que se realizó en coincidencia con el Día del Animal, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada., postuló.El ministro agregó que, desde el Gobierno nacional, "de ninguna manera" se va a permitir que salgan del país "trofeos de caza, representando", y exhortó a trabajar para cambiar "la posición dominante de los humanos sobre la naturaleza".Por su parte, la secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó que el objetivo del foro es "repensar y cambiar paradigmas, para asistir a nuevos cuerpos normativos e instar a políticas públicas territoriales que sean una herramienta en la construcción del bienestar animal".El Foro Federal de Bienestar Animal constituye un espacio de intercambio amplio y plural en cuyo marco se busca impulsar una ley que proteja y mejore las condiciones de vida de los animales, y está destinado a investigadores, especialistas, instituciones públicas y privadas y personas interesadas en la temática de todo el país.El 29 de abril se conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, quien fue pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales en el país.Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850. Estudió derecho, pero no fue recordado por su carrera como abogado, sino por su férrea defensa de los animales.A lo largo de su vida, fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde sus inicios, en el año 1879. Tiempo después, le tocó suceder a Domingo Faustino Sarmiento en la presidencia de la institución en 1885. Albarracín luchó por el fin de las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma, deportes que se practicaban entonces.