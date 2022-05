Bono de ANSES estilo IFE: cómo terminar la inscripción y hasta cuándo hay tiempo

los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos recibirán el dinero sin realizar ningún tipo de trámite burocrático.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que la inscripción al Refuerzo de Ingresos -conocido como IFE 4- continuará abierta hasta el próximo jueves 5 de mayo para monotributistas, trabajadores informales y de casas particulares., expresó esta mañana en medios radiales la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.En esa linea, remarcó que “las, no queremos que en este momento ningún argentino o argentina se sienta solo, sino que el Estado los acompañe”.Por su parte,Por ejemplo, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1 comenzaron a cobrar ayer el bono junto a sus haberes en las sucursales bancarias correspondientes. Este martes será el turno de los titulares con DNI terminado en 2 y 3, mientras mañana los titulares con DNI terminado en 4 y 5.Ingresá en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.Si no tenés o no te acordas la Clave de la Seguridad Social o CUIL creá tu clave ingresando a este link. Si no te acordás tu CUIL podés consultarlo acá Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contactoElegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.Terminá la inscripción al Refuerzo de IngresosSi ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de 18 mil pesos. Si no tenés una cuenta bancaria a tu nombre, aquí te compartimos toda la información que necesitas para tramitarla.Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.