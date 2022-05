Alberto Fernández: "El gobierno es del pueblo, nosotros sólo representamos a ese pueblo"

El Jefe de Estado, Alberto Fernández estuvo este martes en la ciudad de General Pico -en el marco de la iniciativa de Capitales Alternas que lleva adelante el gobierno-, encabezó una reunión de "Gabinete Fereal" y anunció una serie de obras y convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Ejecutivo nacional. Junto al Gobernador y otros dirigentes nacionales y provinciales manifestó, "tengo la certeza de que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di con la gente, muchos los hemos cumplido".En este marco hizo referencia a las declaraciones del secretario general de La Cámpora -Andrés Larroque- que esta mañana cuestionó a varias figuras del ejecutivo nacional, "yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo, nosotros sólo representamos a ese pueblo" y remarcó, "estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto (que sucedió en La Pampa), que trabajemos juntos que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñadas". "No voy a gobernar yo, voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria", lanzó.A su vez destacó que "tener un techo es un derecho humano, no un privilegio", aseguró que "esos problemas no los resuelven los mercados, esos problemas los resuelve el Estado" y expresó, "si se quieren quejar de mi peronismo quejense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el estado debe estar cubriendo las necesidades porque donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy seguro que es así". Alberto sostuvo que han pasado tiempos difíciles y dijo que está "convencido que este mundo así es muy injusto y Argentina así es muy injusta y que tenemos que cambiarla".Al Presidente lo acompañó una comitiva integrada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello. También se encontraban el mandatario provincial Sergio Ziliotto -quien cerró su discurso con unas palabras dirigidas a Alberto "cuente con nosotros, es necesario ir por mucho más"- y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.