Baby Etchecopar amenazó a Larreta por no darle una nota y reveló "aprietes" del jefe de Gobierno

Baby Etchecopar está, desde hace semanas, enojado con Horacio Rodríguez Larreta. O algo más. En ese contexto, aseguró al aire y en vivo que el jefe de Gobierno porteño, que se encuentra en plena interna de Juntos por el Cambio discutiendo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, envía "emisarios" a medios de comunicación para bajarles línea

#Medios 📻 | "Después que no mande a decir que no le pegue"



🗣️ La llamativa advertencia de Baby Etchecopar a Horacio Rodríguez Larreta pic.twitter.com/hyk7yKPIfC — Política Argentina (@Pol_Arg) May 5, 2022

Así se maneja el Steve Jobs falso con los medios. Pauta, pauta y más pauta.



pic.twitter.com/4qcyoEFMwu — Santiago Oría (@Santiago_Oria) April 12, 2022

Es que, ayer, al periodista le avisó al aire su producción que Larreta no le iba a dar una entrevista porque "no hace medios". Uno de sus panelistas, el periodista opositor de cuestionada ética, intentó excusar al alcalde contando que dos días antes "hizo una conferencia de prensa anunciando unas cosas". Pero a Baby no le alcanzó., disparó Etchecopar.Y siguió: "A mis hijos y a mí no nos cuida nadie. Entonces vos, Horacio - le habló en segunda persona - tenés que hablar conmigo., pareció apretar al alcalde porteño en vivo. La semana pasada, entrevistado por Alejandro Fantino, Baby blanqueó que además Larreta, en nombre de la Ciudad de Buenos Aires, le ofrece millones de pauta."Una vez me llamó Larreta para decir que quería verme. Me dice de buena fe: ´tenemos para vos una pauta de tanta guita`", comentó Etchecopar, ante la sorprensa de Fantino, que hacía un acting de recordarle que estaba "al aire".El conductor de Radio Rivadavia intentó normalizar la práctica: "¿Qué tiene, si ponen pauta todos?". Etchecopar terminó explicando que no aceptó el dinero porque, además, él nunca habla mal de Larreta.Según versiones, la "pelea" de Baby con Larreta se enmarca en "pedidos" o su relación de Macri, que no persigue los mismos objetivos internos que el jefe de Gobierno en cuanto a JXC de cara a 2023. De hecho,