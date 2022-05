Cómo es la gira de Alberto en Europa que deja a Cristina como presidenta en una semana difícil

El presidente Alberto Fernández viaja a Europa para visitar España y Alemania y con la expectativa de sumar Francia también como escala de su gira por el viejo continente, hecho que deja al frente del Poder Ejecutivo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una semana completa para el Gobierno por tres variables diferentes

Alberto se va de gira y el Gobierno vivirá días cruciales ante la preocupación de los datos de inflación, el inicio de las audiencias públicas por las tarifas y una manifestación de tres días de la izquierda por reclamos sociales, con Cristina en el Poder Ejecutivo

La conjunción de hechos - el viaje de Alberto que deja a Cristina en la Presidencia - sucede en el medio de internas en el Frente de Todos que, incluso, la propia Vicepresidenta se encargó de caracterizarla como "debate de ideas" y no "pelea" con el jefe de Estado.Incluso, la ex presidenta durante dos mandatos consecutivos contó que tenía previsto un viaje para dar una conferencia esta misma semana, pero que decidió bajarse de la posibilidad ante el conocimiento del viaje de Alberto.El jefe de Estado parte en la tarde de este lunes a Europa, donde se reunirá al menos con los mandatarios de los dos países confirmados y buscará un mayor nivel de inversiones en el país, así como también potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados.La salida en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas está estipulada para las 17 desde el aeropuerto de Ezeiza. El jefe de Estado estará acompañado por el canciller; los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales,; y de Asuntos Estratégicos,; el secretario general de la Presidencia,, y la portavozFuentes oficiales hicieron saber que el mandatario concretará mañana martes un, quien estuvo en Buenos Aires el año pasado. En la misma jornada también se encontrará con elEl arribo de la comitiva argentina al aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Barajas, de Madrid, será a las 10:50 (hora de España). El encuentro con Sánchez está previsto para las 13, informó Presidencia, mientras que a las 17 en horario de ese país el mandatario se reunirá el Rey Felipe VI.Entre miércoles y jueves, por otra parte y en la segunda parada,La gira de Fernández se produce en momentos en que Europa se encuentra aún atravesada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, por lo que el tema será un eje excluyente de las conversaciones que mantenga con las autoridades de esos países.En España y Alemania el jefe de Estado también tiene previsto encabezar una ronda de encuentros con empresarios. Desde Presidencia, por otro lado, señalaron que, antes del regreso de Fernández a Buenos Aires, que ocurrirá el viernes.CFK queda desde esta tarde y hasta el viernes el frente del Poder Ejecutivo, es decir vuelve a ser presidenta formalmente, a raíz del viaje a Europa que comienza Alberto Fernández.De algún modo, el Presidente reaccionó en el discurso de este mediodía a las críticas de la gestión económica que propinó la vicepresidenta el viernes pasado, misma acción que tuvo al ministro de Economía,, como protagonista esta semana.Alberto pareció sugerir que otros mandatarios "ocultaron" índices macroeconómicos o sociales negativos, mientras que él no lo hace. Aunque reconoció que consiguió mejorar el nivel de empleo pero que el salario sigue a la baja. El titular del Palacio de Hacienda, en tanto, esbozó cuestionamientos directos al último tramo de la gestión de Cristina.Pero esas fueron declaraciones y faltan los hechos.Justamente,. "Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido, que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres", disparó la titular del Senado. Hoy Guzmán dejó críticas a CFK en una nota en la que también la elogió y, a la vez, reconoció que los precios siguen altos y que los datos de abril "son menos malos" que los de marzo.Esta semanaMañana será la audiencia donde se tratarán los nuevos precios del gas, que podrían alcanzar subas de entre 18,5% y 25,5%. En tanto, el miércoles es el turno del precio de la energía eléctrica, donde se proyectan subas para los usuarios de hasta 17%. Y finalmente el jueves habrá una tercera audiencia para escuchar opiniones acerca de la implementación de la segmentación de los subsidios tanto para usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica.La Unidad Piquetera culminará la jornada con una marcha hacia la Plaza de Mayo. Rechazan que el Gobierno haya decidido no ampliar la cantidad de planes sociales, como demandan. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quedará en el centro de la escena del conflicto con los movimientos sociales, tal vez el menos pero uno de los funcionarios apuntados por la Vicepresidenta.