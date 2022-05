Bazze sobre las críticas a la UCR: Si Macri las dijo, se equivocó rotundamente

El diputado nacional Miguel Bazze se refirió a la dinámica interna que hoy está sucediendo en el Frente de Todos. “Estamos viendo con preocupación toda la situación económica. Estamos en un callejón sin salida porque el Gobierno no la encuentra. Hay que apostar rápidamente al crecimiento económico, sin él no vamos a poder resolver la situación de inflación y salarial que estamos padeciendo”, remarcó en diálogo con Política Argentina.

También fue consultado sobre los cuestionamientos de Mauricio Macri en la reunión del PRO contra la UCR. “Algunas de las cosas publicadas, dudo de que las haya dicho Macri. Me parece que, si las dijo, se equivocó rotundamente porque el radicalismo ha tenido una actitud muy responsable durante todo su gobierno”, sostuvo.

Para Bazze,. Para ello, consideró el legislador radical, es necesario enviar “mensajes de confiabilidad”. “Para crecer, necesitamos inversión y para esto necesitamos políticas confiables. Por eso, en primer lugar, hay que resolver la cuestión política interna del propio gobierno. No pueden seguir los enfrentamientos porque eso genera incertidumbre”, indicó.“En segundo lugar, el ministro Guzmán, además de tener el respaldo del Gobierno, tiene que tener un programa económico. No tiene un programa, producto seguramente de los enfrentamientos internos del Frente de Todos”, agregó.Después, a sus ojos,. Es decir, para Bazze, en la medida en que sigan apareciendo posiciones que generen incertidumbre, no van a aparecer inversiones.Bazze le recordó que “acompañamos con muchísima responsabilidad su gestión”. “Incluso cuando tuvimos algunas diferencias, se las hicimos saber casi en voz baja”, completó.Y pidió: “Tenemos que tratar de evitar enfrentamientos que nos llevan a un desgaste dentro de Juntos por el Cambio. Lejos de constituir un aporte para que la sociedad tenga una alternativa al actual gobierno, generan dudas que son muy malas en este momento.”.