Aníbal Fernández pidió que Alberto y Cristina encuentren "la agenda de la reunión y que avancen"

"nosotros debemos apostar a crecer, no a quedarnos donde estamos, no puede estar la vida regida por una interna" y acerca del discurso de la Vicepresidenta el viernes en Chaco, "veo varias cosas que no están y eso es lo que exhibí, que el método no sea la interna sino las propuestas constructivas". "Yo no me iría nunca y no dejaría de lado al cuadro político más importante de los últimos 100 años"

"es imposible que un político no mire en el 2023"

hizo alusión a los proyectos presentados por legisladores oficialistas, "tienen que hablarse este tipo de cosas, a ver si es el momento oportuno" y aclaró que él "no sacaba un solo proyecto que no tuviera la aprobación de la Presidenta de la Nación"

El Ministro de Seguridad de la Nación,.También señaló que "la política se tiene que llevar a la práctica, si cada uno ve en esa situación que las cosas no salen como las pensaba seguro las cosas se complican".En este sentido manifestó que, destacó en diálogo con Futurock. A su vez respondió a las críticas hacia el titular del Palacio de Hacienda que realizó Juan Grabois esta mañana,y aseguró "muchos están pensando en términos electorales" y lanzan ideas que "tienen mucho más que ver con la interna que con otra cosa".El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner sostuvo que. "Cristina, aunque no lo menciona va para el mismo camino",y destacó que "es una chiquilinada que ninguno de los dos esté apostando", consultado sobre quién debería llamar a quién.Aníbal explicó quey aunque señaló que "del punto de vista electoral estamos lejos todavía", insistió en que. También subrayó que en todo caso tiene que haber PASO como "lo propuso el propio Presidente" y añadió que desde algunos sectores "se hacen los giles y no quieren recordar los 4 años del macrismo".Para cerrar, el exsenador del FpV. "Yo no iba para adelante con un proyecto que no tuviera el aval de la Presidenta, yo la llamaba", concluyó.