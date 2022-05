Kicillof: "Tienen muchos candidatos pero una sola meta: endeudamiento, fuga y desindustrialización"

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, habló sobre los aumentos de salarios y su relación con los precios, "los salarios no se actualizan lo suficiente, (en la provincia) tenemos el compromiso de llegar al 60% de aumento y ganarle a la inflación" y destacó que "si no hay consumo es imposible pensar en una reactivación sostenida".En ese sentido remarcó que "desde la provincia estamos mejorando la distribución del ingreso" y planteó que "la energía y la comida se llevan una parte muy grande" de esos ingresos. "Los empresarios tienen que cumplir los acuerdos y si no lo hacen hay que actuar con severidad", lanzó en diálogo con Nacional Rock.Kicillof, por otro lado, criticó a Juntos por el Cambio por ir "tomando las decisiones según el marketing y los focus group y apuntó al expresidente quien volvió a criticar al peronismo y dijo que hay que "erradicar el populismo", "(Mauricio) Macri llegó a inaugurar un monumento de Perón, siempre siguen con el método de la demagogia". "Tienen muchos candidatos y muchos discursos, pero una sola meta: endeudamiento, fuga y desindustrialización", aseguró."Se le pagó a los Fondos Buitres cualquier cosa durante el gobierno de Macri" adviritó, sostuvo que la bicicleta financiera "duró los primeros dos años, los endeudó tanto que ya no les quisieron prestar" y chicaneó al exministro "tenían a Caputo, el Messi de la fuga". A su vez profundizó que "todo este festival de endeudamiento no se reflejó en absolutamente ninguna obra, ni en permitir la industrialización, sino que fue un proceso de la timba financiera".El Gobernador expresó que "el macrismo no cree en lo público en general, mucho menos en la educación", recordó que "dijeron que los maestros eran una mafia" y destacó que cuando fueron gobierno se dedicaron "a destruir la educación pública". "En los 4 años de (María Eugenia) Vidal hubo un abandono absoluto en las escuelas y los hospitales" planteó mientras que aclaró que "ya van 70 nuevos edificios escolares inaugurados en nuestra gestión".Para cerrar, Kicillof resaltó, "nosotros no ocultamos los problemas, los abordamos", comentó que "Gobernar la provincia de Buenos Aires es tan difícil como apasionante" y señaló, "no dejé nunca de recorrer la provincia". "Hay que rescatar los dólares que se fugaron y evitar que los argentinos paguen con sangre, sudor y lágrimas, la sociedad necesita respuestas" indicó y concluyó, "en el Frente de Todos estamos debatiendo cómo logramos que la Argentina crezca con justicia social".