Alberto Fernández se reunió con Macron en la última escala de su gira por Europa

afirmó este mediodía el presidenteen Francia, en declaraciones a la prensa que brindó junto a su par de ese país,“El mundo no soporta más muertes y la paz es urgente”, sostuvo el mandatario desde el Palacio del Elíseo y destacó: “Venimos a ponernos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde América Latina y para que el mundo recupere la paz”.El presidente Alberto Fernández llegó a las 10.50 hora francesa (6.50 hora de la Argentina) para reunirse con su par francés en la última actividad de su gira de cinco días por Europa. Llegó acompañado por su comitiva y fue recibido por una guardia de honor en el patio de entrada del Elíseo, ubicado en el corazón de la capital francesa a pasos de la plaza de la Concorde y del Arco del Triunfo, y luego de dar una breve declaración conjunta, ingresaron para mantener un encuentro.”, definió el Presidente., precisó.En una entrevista publicada este viernes en el diario Le Monde, Fernández habló de la visita que hizo a Rusia en febrero, cuando se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, y aclaró que "hoy el contexto ha cambiado: ya no es más cuestión de hablar de comercio con Rusia sino de detener esta guerra". "Hay que poner las cosas en contexto. Cuando me reuní con Putin, Rusia acababa de tender la mano a América Latina con las vacunas Sputnik. Moscú no había lanzado todavía la intervención en Ucrania", recordó y subrayó: "En otro tramo de la entrevista con el prestigioso vespertino francés, que adelantó en su edición web la nota al presidente argentino, Fernández fue consultado sobre el motivo de su visita a Francia., remarcó Fernández sobre los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania en América Latina.Además, el mandatario volvió a aclarar que no tiene una pelea con Cristina Fernández de Kirchner y reiteró que si bien "siempre" tuvieron diferencias, no es su "enemiga" sino Mauricio Macri y "la derecha"."Siempre hemos tenido diferencias con Cristina. Pero ella no es mi enemiga", dijo a Le Monde. "Mi combate es contra Macri, contra la derecha, contra aquellos que desean regresar al tiempo de una deuda insostenible, y la bancarrota virtual de la economía", sostuvo el mandatario argentino.", concluyó.