El ex candidato Franco Rinaldi atropelló a una mujer en Palermo y lo asistió Martín Tetaz

Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)

Lainformó que el periodista y analista aerocomercialatropelló a una joven repartidora en el barrio porteño de Palermo y le provocó una fractura de pelvis.La joven está internada en el Hospital Fernández.. De acuerdo al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), la ciclista, de 23 años, cruzó en contramano y fue embestida por el auto con onda verde, agregaron las fuentes oficiales.La víctima se llamay estaba trabajando con su bicicleta al momento del choque. Ahora, está internada en el hospital con politraumatismos y se esperan partes médicos para conocer su evolución. Cuando esté consiente le tomarán declaración. Según detallaron las fuentes policiales, el acusado manejaba solo con un auto con licencia por discapacidad, que ahora está siendo peritado. La familia de Camila aseguró que en una primera instancia no le habían tomado la denuncia. Luego del choque, Rinaldi llamó al diputado nacional depara que lo asista, ya que el legislador es amigo personal del periodista y vive cerca del lugar de los hechos.En 2019 Franco Rinaldi fue precandidato a diputado nacional en la lista de Ricardo López Murphy por el partido liberal, dentro la interna de Juntos por el Cambio. Ocupó el quinto lugar de la nómina y por el nivel de votos, finalmente no entró a la lista final. El único testigo está en contra del comunicado policial y asegura haber visto que en el vehículo en cuestión había tres personas, no una sola, pero esa versión no fue confirmada. Además, se deslizó que el conductor se habría cambiado al asiento del acompañante para tapar al verdadero culpable.En la investigación interviene la, a cargo de Alba Valeria López, que dispuso la presencia de personal de Viales y realizar el test de alcoholemia al conductor del auto.