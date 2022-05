Larreta avanza en cobrar por estacionar en todo CABA: polémico trámite para evitarlo si vivís en la zona

podrán estacionar de manera gratuita en un radio de 300 metros de su domicilio

El gobierno porteño avanza en su plan de extender el estacionamiento medido a casi toda la ciudad de Buenos Aires mediante un nuevo sistema de pago digital.Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad informaron que para quienes vivan en Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera ya tienen a disposición en la web de la Ciudad el trámite para completar y así quedar exentos del pago.(R)Entre los requisitos más polémicos, se encuentra que el beneficio aplica para un único vehículo por persona y por domicilio.De esta manera, condiciona a familias que no necesariamente son ricas y tienen más de un auto, a tener que pagar sí o sí por estacionar en la puerta de sus hogares.(R)Las familiasuna vez que se implemente el nuevo sistema.- Tener cuenta de miBA.- Contar con DNI o un servicio con domicilio dentro de la zona tarifada.- Contar con número de partida de ABL del domicilio (no hace falta ser titular de la boleta).- Poseer cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul).- El vehículo registrado no debe tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. En caso de tenerla, el vecino puede acceder al beneficio y saldar la deuda dentro de los 12 meses de vigencia.- El beneficio aplica solo para unidades de vivienda y el vehículo a registrar tiene que estar a nombre de una persona física.- Se otorgará un solo permiso por domicilio, por persona y por titular o autorizado del vehículo. El beneficio aplica para un único vehículo por persona y por domicilio.Quienes quieran solicitar el beneficio para residentes y poder estacionar gratis a 300 metros desde su domicilio, deberán ingresar a buenosaires.gob.ar/estacionar, y en la sección “Beneficio para residentes”, a través del botón “Solicitar beneficio” registrarse en el sistema para completar y adjuntar la documentación requerida.El beneficio no tendrá vigencia hasta que no se implemente el nuevo sistema de estacionamiento medido.El registro no implica la reserva de un lugar en la calle sino el beneficio para hacerlo de manera gratuita.Solo se podrá estacionar en los lugares permitidos, teniendo en cuenta las restricciones que marca la normativa. Siempre hay que dejar libres las rampas, ochavas, sendas peatonales, entradas de garajes, paradas de colectivos y otros espacios reservados.1. Ingresar a buenosaires.gob.ar/estacionar2. Entrar a la sección “Beneficio para residentes”3. Leer los requisitos y tocar el botón que dice “Solicitar el beneficio”4. En la plataforma, efectuar el login con el usuario y la contraseña de la cuenta de MiBA. Solamente podrán efectuar la solicitud a través de la cuenta MiBA. En caso de no tener, el usuario deberá crearla.5. Aceptar los “Términos y condiciones” para obtener el beneficio.6. Chequear los datos personales que están precargados y completar los que falten.7. Subir en un mismo archivo (formato PDF o JPG), frente y dorso del último DNI vigente con domicilio dentro de la zona tarifada. En caso de no contar con DNI actualizado, el usuario podrá cargar un servicio (luz, agua o gas, telefonía fija, internet o cable) pero deberá figurar como titular y el mismo deberá contar con una antigüedad menor o igual a 1 mes de vigencia (mes corriente o anterior, con respecto al mes donde se solicita el beneficio).8. Ingresar el número de partida de ABL del domicilio (no es necesario que sea titular).9. Ingresar el dominio (patente) del vehículo que se desea afectar bajo el beneficio de residente. (en caso de no ser titular del vehículo, subir en un mismo archivo frente y dorso de la Cédula para autorizado a conducir.10. Si tiene deuda de patente o de infracciones, se va a informar que habrá 12 meses para saldarlas. Caso contrario no se renovará el beneficio de estacionamiento gratuito.11. Leer y confirmar los datos ingresados.Una vez enviada la solicitud, el beneficio se otorgará automáticamente. Se le indica al usuario que el trámite fue completado satisfactoriamente y se detallan las cuadras habilitadas para estacionar de forma gratuita a partir del inicio del nuevo sistema en el mes de junio. No obstante, el beneficio se encuentra sujeto a revisión de la documentación cargada por el usuario. En caso de encontrar errores en la documentación cargada, la Autoridad de Aplicación dará de baja el beneficio otorgado e indicará al usuario, el motivo de la denegación del beneficio.A su vez, se enviará un mail con esta misma información a la casilla que declaró el usuario.