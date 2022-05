Insólita hipótesis de Fernando Iglesias para comparar al peronismo con la dictadura militar y el nazismo

el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias comparó bajo una insólita hipótesis al peronismo con la última dictadura militar y con el fascismo de Adolf Hitler en Alemania

"Lo que digo es que cuando uno se pone a buscar las vetas positivas, se lo puede encontrar incluso al horror. La dictadura es lo peor que le pasó al país y Hitler es lo peor que le pasó al mundo"

Enojado por una pregunta que apuntaba a conocer si le reconoce algo positivo a las gestiones enroladas en el peronismo y al mismo, empezó su argumentación Iglesias durante una entrevista que brindó a Canal 9, en la que relacionó al peronismo con el surgimiento de la última dictadura militar.El legislador ex entrenador de voleibol trazó ese razonamiento para quejarse de que al preguntar si se le reconoce un hecho positivo al peronismo, lo mismo podría hacerse con la última dictadura militar o el nazismo, y encontrar respuestas afirmativas., afirmó de forma insólita.Luego, Iglesias explicitó su queja para reconocer que el peronismo puede haber hecho alguna cosa bien, pero no por eso debe vérselo como un fenómeno positivo. "El mecanismo de preguntar si no le reconocés nada bien tiene esa trampa", agregó."No digo que el peronismo sea igual a Hitler", aclaró por las dudas, y aseguró:En ese punto siguió criticando al peronismo y cuestionó, ya de manera insólita, una postura benevolente que sólo él ve en el periodismo respecto del peronismo: "A mi me parece que desde el periodismo se aplica una vara para el peronismo y otra totalmente diferente para la oposición".En cambio, deslizó, como está de moda desde el ascenso en la imagen de, al gobierno peronista de: "Las cosas que hizo Menem y que atraen a algunos de nosotros es la parte liberal. Rol de la empresa privada, apertura al mundo, basta de empresas estatales deficitarias".Justamente, en cuando a Milei, con quien hace meses se peleaba en redes, Iglesias le bajó el tono a sus diferencias con el líder de La Libertad Avanza. "Hay una diferencia esencial con Javier. Yo con él puedo compartir buena parte de hacia dónde tiene que ir el programa económico, pero no estoy de acuerdo sobre hacia dónde lo quiere llevar él, que es el anarcocapitalismo"."Javier defiende bien las ideas económicas liberales como la disminución de impuestos o la apertura al mundo. No estoy de acuerdo con su aspecto populista. Yo siempre estuve a favor de las instituciones", añadió, y se diferenció entonces de su "discurso antiinsititucional".