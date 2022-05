Larreta aseguró que si es presidente aplicará una reforma laboral y previsional

De cara a las próximas elecciones, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asegúro este lunes que en caso de ser electo presidente aplicará una reforma laboral y previsional, y advirtió que para eso requiere "cambiar la legislación".Tal como ya había esbozado en reuniones privadas con empresarios, Larreta consideró en diálogo con Radio Mitre que se debe “fijar el rumbo” en las primeras 100 horas de administración, donde elevaría una polémica reforma laboral y previsional.En ese sentido, señaló que “hay que replantear el sistema laboral". "Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles. Esto requiere cambiar la legislación, así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina”, sostuvo y agregó:Las frases que muestran un poco qué tinte tendría la gestión y hacia qué sector estaría enfocada, se vieron al momento de hablar del trabajo., señaló Larreta como posibilidad también de defender una reforma del sistema impositivo.En esa línea, el actual jefe de Gobierno volvió sobre la idea de que Argentina “se abra al mundo”, y atacó al ministerio de Educación: “No maneja colegios, pero fija lineamientos. No podemos dejar librado a que el gobernador le dé o no prioridad a la educación”.Por último, dejó tres definiciones en relación a YPF, Aerolíneas y el campo. Pidió quey expresó que "ojalá pueda volver esta conexión entre provincias”. En ese sentido, destacó el plan de empresas low-cost de Mauricio Macri.Luego, señaló que YPFy sostuvo que no habría que subir retenciones al campo, por lo que expresó que la oposición no acompañará en el Parlamento al Gobierno en caso de que impulse esa medida contra el campo.