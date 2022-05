Qué pasará con Coco, el perro varado en Ezeiza

Luego de más 40 horas de interrogantes e incertidumbre, Franco Gavidia supo este jueves que su perro Coco no será deportado de Argentina y deberá iniciar la cuarentena en la zona Primaria de Aduana, donde cedieron el lugar para que lo vacunen contra la rabia y pueda permanecer allíEl jugador argentino de handball y su perro habían emprendido un viaje de 48 horas para regresar al país y al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza no pudieron ingresar porque el animal tenía por ocho días vencida la vacuna antirrábica y no tenía un certificado de un médico húngaro que confirmara que estaba sano.En ese marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) le informó al deportista sobre “la necesidad de que vuelva al país de origen para completar la documentación faltante” y que “se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesario”.Cuando Gavidia supo de esa decisión, se puso a disposición y comunicó al organismo que estaba dispuesto a hacerse responsable de los gastos necesarios para ingresar a su perro al país.La situación pronto tomó estado publico y la imagen del cachorro de un año y medio “detenido” pronto se hicieron viral y desató una campaña solidaria que pedía por él: #LiberenACoco.Desde la página oficial del Senasa informaron pronto sobre el caso que marcaba alerta entre la comunidad animalera: Se “detectó en sus controles habituales en el aeropuerto internacional de Ezeiza, una mascota proveniente de Europa, que en su tránsito hizo escala en Colombia. Llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente. El animal en cuestión es un perro de un año y medio, llamado “Coco” que tiene vencida la vacunación correspondiente y que por eso no puede ingresar a la Argentina”.Y argumentaban que “es deber y responsabilidad del organismo, por Ley 27.233, bregar por el estatus sanitario del país, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afecten tanto a la sanidad de los animales y los vegetales, la producción agropecuaria, y a la salud pública en general”.De todas maneras, las autoridades terminaron por resolver que Coco reciba la vacuna antirrábica que necesita para poder ingresar al país y que luego quedará en cuarentena.