Cerró "Formidable", la histórica sastrería en la que compraron Perón, Illia, Macri y Kicillof

fue un lugar visitado por cinco generaciones

Tras más de 100 años de vestir a numerosos personajes públicos, la histórica sastrería "Formidable", ubicada en el barrio porteño de Palermo, bajó sus persionas en enero de este año.Eduardo “Edy” Viniarsky, nieto del fundador de la tienda, decidió con 82 años cerrar a pesar de estar vendiendo a full., expresó en diálogo con BAE Negocios.La magia de Formidable residía en queque en más de 100 años fueron a buscar desde los calzoncillos, camisetas, ropa de vestir, sweaters, trajes, pilotos y hasta smokings. Eran los favoritos a la hora de comprar sastrería, ajustaban las prendas para que quedaran perfectas, hacían los bajos y no cobraban ni un centavo extra, todo estaba incluido en el precio final.Políticos, deportistas, artistas, famosos, todos iban a la tienda. “Venían muchos políticos, el ex presidentenos compraba sus corbatas; el Generalmandaba a su secretario a comprar sus moñitos en Formidable; venía Ricardo Gil Lavedra; el Cuto Moreno;nos compraba las camisas y hasta el Gobernador de la provincia de Buenos Aires,compró un ambo para él y para sus hijitos para usar el día de la asunción. Gerardo Martínez de la UOCRA desde antes de ser conocido; Luis Zamora nos ha comprado, siempre correcto y humilde. Hastamandaron a comprar ropa al local”, recordó en un pasaje de la entrevista.Entre los que compraban en la tienda había deportistas como Roberto Perfumo, Ricardo Bochini, Coco Basile y Silvio Marzolini y artistas como Jorge Porcel, Tristán y Juan Carlos Calabró, su fiel amigo, con quién compartían edificio e iban a comer todos los lunes.También contó quenunca compró en la sastrería. Cuando se le pregunta sobre su singular look de ambos cruzados, Eduardo no dudó y adelantó una tendencia: “En Europa es tendencia el pantalón con pinza y el ambo cruzado. El negocio del diseñador es siempre hacerle una variante, más corto, más entallado, más largo. En un par de años vuelve el ambo cruzado, como el que usaba Kirchner”.En otro orden, señaló que sus empleados se fueron con doble indemnización. "Teníamos empleados con más de 30 años de antigüedad. Por suerte están todos ubicados, esta era una escuela de vendedores", expresó."Estoy pensando en viajar, voy al gimnasio tres veces a la semana y hago cinta y bicicleta fija, voy al dentista o al médico y en eso se me pasan los días. Quiero seguir yendo a la cancha a ver jugar a Racing”, concluyó el dueño de Formidable, que todavía no terminó de desarmar todo el local. Lo hace de a poquito, son muchos los recuerdos y los amigos que hizo en la tienda.