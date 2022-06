El papa Francisco advirtió por el inicio de "la Tercera Guerra Mundial y apuntó contra el rol de la OTAN

El papa Francisco aseguró que ya sin ninguna duda "se ha declarado la Tercera Guerra Mundial" y, aclarando una y otra vez que sus posturas no significan están en favor de uno u otro país sino que está en contra de "reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal", advirtió que el conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia "quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida" por el rol de la OTAN.“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?”, afirmó Francisco según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús según publica hoy el diario “La Stampa”.En ese marco, respondió cómo se puede contribuir a la paz en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania y afirmó que “hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo" y que, en cambio, "está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados”.En ese punto citó la opinión de un jefe de Estado, a quien dijo que conoció antes del comienzo de la guerra, quien le expresó su preocupación “por cómo se estaba moviendo la OTAN” pese a que todavía no había indicios del conflicto bélico.“Le pregunté por qué y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque’ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando”, relató Francisco.Por eso, el Pontífice advirtió que existe el peligro de mirar sólo en “la brutalidad y ferocidad con que se libra esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos", pero que esa perspectiva única puede llevar a “no ver también todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que quizás de alguna manera fue provocada o no impedida"."Y registro un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es lo que está en juego”, señaló. A sabiendas de las malas intenciones de algunos - muchos periodistas de Twitter en Argentina - que creen que con este pensamiento está a favor del presidente ruso, Vladimir Putin, ya les respondió.“No, no lo estoy. Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos”, aseveró.Tras reiterar su admiración por “el heroísmo del pueblo ucraniano”, referir al mal cálculo de los rusos que los llevó a pensar que "todo acabaría en una semana" y señalar que lo que hay "ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica", FranciscoFinalmente, contó que durante la conversación de 40 minutos que mantuvo con el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, éste le leyó “una declaración en la que daba las razones para justificar la guerra” y que el le respondió que no son "clérigos del Estado" sino "pastores del pueblo”. También explicó que de mutuo acuerdo se pospuso la reunión que se había previsto el 14 de junio en Jerusalén “para que el diálogo no fuera mal entendido” y anunció que espera reunirse con el líder religioso ruso en Kazajistán en septiembre cuando asista al VII Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebrará en Nur-Sultán.