Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

El escándalo en el cual el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, reveló un entramado de coimas y retornos avanza y podría explotar al interior del Gobierno nacional en pleno contexto electoral: tras haberlo suspendido "preventivamente" y así conceder margen de reconocimiento al contenido de los audios que revelan la corrupción, el presidente Javier Milei bloqueó en WhatsApp al ahora ex funcionario, otrora su amigo y abogado, a la vez que se complica la situación de su hermana Karina - señalada como la beneficiaria de los presuntos delitos - y empieza la caza de brujas libertaria que tiene en la mira a la vicepresidenta Victoria Villarruel."Milei bloqueó de su celular, de WhatsApp, a su ex amigo, ex abogado, ex íntimo, Diego Spagnuolo", contó Rosario Ayerdi en Carnaval Stream.Sucede luego de que el Gobierno comunicara la "suspensión preventiva" de Spagnuolo, funcionario que además de ese cargo tiene en la mochila haber sido abogado de Milei, amigo íntimo y el segundo ingresante más frecuente de la Quinta de Olivos sólo superado por el influencer libertario Iñaki Gutiérrez.El problema es que el escándalo salpica de manera directa a Karina "El Jefe" Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Además, la persona encargada del armado político, cosa que la coloca cerca de las acciones, por ejemplo, de recaudación política. Si suspendieron y podrían imputar al ahora ex funcionario por el contenido de sus audios, ¿qué excusa habría para que justamente el resto de los involucrados en los audios sean inocentes?Todo comenzó cuando se emitieron una serie de audios en el programa Data Clave. Ahí se escuchaba una voz que se adjudica a Spagnuolo y que refería a un diálogo que habría tenido con Javier Milei: "Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina'”.En otro audio, dice: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?". Además, señalaría que de esos negociados Karina y Martín Menem se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes". "Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%", dice el titular de Andis, amigo de Milei. El repudio tras conocerse los audios no tardó en reflejarse en redes sociales, en la opinión pública y también en el Congreso.Según la información en off que Casa Rosada giró a todos los periodistas que cubren Casa de Gobierno, se reconoce que el audio es verdadero y que la voz es la de Spagnuolo. Creen que habría sido grabado por un periodista en un off the récord con el funcionario. No parece tener asidero, aunque sí todo indica que no es una intervención telefónica.Quien no pudo evitar hablar del tema fue Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, quien se reunió justamente la semana pasada con Spagnuolo dos veces. "Fue por el tema del proyecto que se iba a tratar en el Congreso y estábamos trabajando en una contrapropuesta", aclararon desde ese sector.Pero hoy el ex funcionario de todos los gobiernos durante los últimos 25 años habló antes de ingresar al Council of Américas y sacó los pies del plato: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tiene que investigar la Justicia. Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia".Obviamente en el entorno de Karina Milei no gustó que Francos, básicamente, no la defienda. En el Gobierno confirmaron que cuando se determine la veracidad de los audios en un juzgado se avanzará contra Spagnuolo y lo van a denunciar. "No tenemos otro camino que denunciarlo porque aparte él se autoimplicó", dicen, pero el problema es que también implica a Karina, la hermana de Javier.Según la misma filtración periodística, en la Secretaria General de la Presidencia sospechan de Victoria Villarruel, es decir la caza de brujas para dar con el culpable de filtrar u operar los audios apunta contra la Vicepresidenta por el vínculo que tendría con el ahora ex funcionario.En el "karinismo" argumenta, como bastante poco vuelo creativo, que Spagnuolo mantiene una buena relación con la vice y que entonces pudo haber estado detrás de la difusión de los audios. Se basan en que han compartido escenarios y de hecho se los ve juntos en la campaña 2023."Él ya venía jodiendo con esto desde el año pasado y nunca se comprobó nada, es todo mentira", expresan sobre Spagnuolo y los dichos del funcionario en esos audios. Es que en las grabaciones se lo escucha decir que se lo contó a Milei.Si Spagnuolo es imputado, o peor aún, procesado, y en los audios dice que Javier Milei había sido informado sobre los hechos y que las coimas iban parcialmente a los bolsillos de Karina, ¿cómo podría la Justicia, de mínima, no investigar a los hermanos presidenciales?En el sector de Santiago Caputo, siempre señalado respecto de las malas que llegan sobre Karina por la interna que mantienen stand by, se desligaron de cualquier tipo de injerencia.