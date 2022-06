Corte de camiones en la autopista por el gasoil: se despeja tras el paso de Berni y buscan una negociación

Tras la llegada del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, los transportistas de carga, que manifestaban desde la madrugada por la falta de gasoil, despejaron la autopista Buenos Aires-La Plata.

A partir de la llegada del cuerpo de infantería bonaerense, los transportistas comenzaron a mover sus vehículos.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia llamarán junto con Nación a una mesa de negociación para “entender qué es lo que necesitan”, según explicó el titular de la cartera,en comunicación con Radio 10.El corte comenzó cerca de las 6 con camiones estacionados sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Dock Sud, lo que provocó demoras de por lo menos 7 kilómetros a los automovilistas que intentaban acceder a la Capital Federal. La medida de protesta se suma a la que lleva dos días en Tucumán y se realiza a nivel nacional con bloqueos y retenes de carriles en diferentes rutas del país. Si bien el corte comenzó a levantarse en la provincia de Buenos Aires continúa en el resto de las provincias.". "Una protesta no se resuelve con un delito, les quedan 3 minutos para correr los camiones. Si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa", sostuvo el ministro de Seguridad frente a los diferentes medios de comunicación.Luego se cruzó con un transportista que parecía el líder de los camioneros en la protesta:"En la ruta no se hace ningún planteo, sacá los camiones, tenés 5 minutos, ahora te quedan 4. Apurate" le planteó el ministro y le volvió a insistir “te quedan tres minutos, flaco, ¿vas a seguir haciendo show o vas a regularizar? Andá y sacá los camiones”.Aunque algunos camiones continúan en el carril lento en espera deLos transportistas que reclaman por falta de gasoil en distintos zonas del país no son apoyados por el sindicato de Camioneros sino queA su vez, en la provincia de Tucumán, la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán (ATCT) continúa este miércoles con un paro en reclamo por la falta de gasoil y para solicitar la equiparación de los precios con la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación afecta directamente a la zafra azucarera.La medida también se realiza en el cruce de las rutas 12 y 18 en Santa Fe; en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la ciudad de San Nicolás; sobre la autopista Rosario-Córdoba; en Entre Ríos; en San Juan.El paro y bloqueo lo lleva a cabo la asociación de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) por "tiempo indeterminado" frente al faltante de gasoil y las diferencias de precios existentes entre las estaciones de servicio de bandera y las independientes, así como en el mercado mayorista del combustible."El sector está muy complicado, no solo por el problema del combustible, sino también nos afecta la falta de insumos y no hay acceso a financiamiento cuando los costos no paran de subir", señaló el presidente de TUDA, Santiago Carlucci, en declaraciones a medios televisivos.Hay 21 provincias afectadas por los faltantes de gasoil lo que interrumpe el funcionamiento de diferentes actividades económicas.