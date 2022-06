¿Cuál fue la reacción de los políticos argentinos ante la anulación del aborto legal en EEUU?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de EEUU que determina que su Constitución no reconoce el derecho al aborto, representa un retroceso histórico para las mujeres. Hoy, más que nunca, redoblamos la lucha por construir sociedades más justas, con la igualdad como horizonte. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 24, 2022

Repudio total al fallo que revoca el derecho al #aborto en EEUU. Un retroceso en materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del avance atroz de la derecha en el mundo. Somos marea y aunque quieran detenernos persistiremos y volveremos✊🏾💚. pic.twitter.com/bSmE0uJXGV — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 24, 2022

En el mundo hay otra vez Justicia. En Argentina lo vamos a lograr también!!

💙💙https://t.co/spwdVdML5U — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) June 24, 2022

Sin vida, no hay libertad ni propiedad.

VIVA LA VIDA CARAJO...!!! pic.twitter.com/GNPdb4yX7G — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2022

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto, varios políticos argentinos se expresaron tanto a favor como en contra del fallo judicial estadounidense.La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que "la decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU que determina que su Constitución no reconoce el derecho al aborto, representapara las mujeres”. “Hoy, más que nunca, redoblamos la lucha por construir sociedades más justas, con la igualdad como horizonte”, enfatizó a través de su cuenta de Twitter.Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó su "repudio total al fallo que revoca el derecho al aborto en EE.UU". "Un retroceso en materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del. Somos marea y aunque quieran detenernos persistiremos y volveremos”, remarcó desde sus redes sociales.En tanto, Amalia Granata, una de las legisladoras que más expresa su resistencia con el aborto en la Argentina, celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. "En el mundo hay otra vez justicia.", exclamó la diputada provincial de Santa Fe en su cuenta de Twitter.En esa línea, el diputado libertario Javier Milei, festejó en redes sociales el fallo: "Viva la vida, carajo".La Corte Suprema de Estados Unidos revocó hoy la sentencia Roe vs Wade de 1973 , que durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.La decisión del máximo tribunal no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la mencionada sentencia, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, argumentó elen nombre de la mayoría y agregó: “Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.