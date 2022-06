Anularon el aborto legal en EEUU y Biden repudió el fallo judicial

Los seis jueces confirmaron una ley de Misisipi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Con la decisión de la Corte Suprema el aborto no se ilegaliza sino que deja de estar garantizado a nivel federal por lo que cada estado podrá legislar si autoriza o no las interrupciones.

optaría por un paquete de órdenes ejecutivas (decretos) que irán desde eliminar las restricciones para acceder al aborto con medicamentos hasta preparar al Departamento de Justicia para que combata leyes estatales que penalizan los viajes a otros estados para someterse a la práctica.

El plan de contingencia del gobierno demócrata también está buscando una alternativa para los inmigrantes indocumentados, quienes plantearon preocupaciones específicas a la Casa Blanca sobre las mujeres que acceden al aborto a través de las fronteras estatales

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes su esperada decisión sobre el derecho al aborto, anulando el histórico fallo Roe vs Wade de 1973 que dio protección constitucional a esa práctica.Aunque se esperaba que la decisión se conociese la semana próxima, el máximo tribunal puso hoy fin a décadas de protección sobre el derecho al aborto.Respecto a la, establecieron que fue errónea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto. La decisión, que marcó jurisprudencia en una mayoría de estados de Estados Unidos donde había leyes similares en vigor, estipulaba que "el derecho al respeto de la vida privada, presente en la 14ª enmienda de la Constitución es suficientemente amplio para aplicarse a la decisión de una mujer de poner fin o no a su embarazo".El gobierno de Joe Biden viene trabajando a contrarreloj desde que el 3 de mayo se filtró el borrador de la decisión para lanzar una serie de medidas que, en la práctica, salvaguarde de la manera más amplia posible el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.De todas maneras, el presidente estadounidense apuntó hoy contra la Corte Suprema norteamericana y remarcó que el fallo representa "la realización de una ideología extrema" y un "trágico error". "Fueronde cambiar la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en este país. No se equivoquen, esta decisión es la culminación de un esfuerzo deliberado durante décadas para alterar el equilibrio de nuestra ley", enfatizó., adelantó Biden durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.El mandatario estadounidense, informó CNN.Se espera que los estados bajo control republicano se lancen a una carrera para prohibir el derecho al aborto antes de que el gobierno de Biden logre implementar medidas federales que limiten el impacto de la decisión de la Corte Suprema de hoy.