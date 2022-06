Paro de kioskeros: no cargarán la SUBE durante tres días en todo el país

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina anunciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo de un mayor margen de ganancia en el servicio de la carga de la tarjeta SUBE.El paro está anunciado para el, en los que no cargarán la tarjeta a los usuarios del transporte público en todos los kioskos del país.En diálogo con Radio Nacional, el, confirmó este lunes la medida de fuerza para los próximos días y remarcó: "Le hemos enviado una carta al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para informarle sobre la problemática que tenemos todos los kioskeros con la comercialización vinculada a la carga y venta de la tarjeta SUBE, pero al no convocar al diálogo vamos a un paro"., planteó Palacios.Los kiosqueros desde hace años reclaman que se les mejore la comisión de 0,5% que obtienen por los montos derivados de cargar. Con tal porcentaje, no cubren ni mínimamente los costos de la prestación y por norma están imposibilitados de aplicar un costo adicional porque de lo contrario aseguran que se modificaría el costo del transporte.