Encuesta: cuáles son los ministros más influyentes y quiénes tienen mejor imagen en el Gobierno

Aníbal Fernández es el ministro más "influyente" del Gabinete de Alberto Fernández y, a la vez, es el que peor imagen tiene

Según una encuesta de opinión realizada por la Universidad de San Andrés,El trabajo coloca al ministro de Seguridad como el más influyente con un 45% considera que incide mucho o algo contra un 32% que opina que ese ejercicio alcanza poco o nada de relevancia.En segundo lugar aparece el ministro de Economía,, con un 36% de opiniones que lo ubican como influyente contra un 27% que analiza lo contrario.El jefe de Gabinete, Juan Manzur, también tiene diferencial positivo, ya que un 32% lo considera "influyente" contra 31% que no. Luego figura el canciller Santiago Cafiero (33% contra 35%) y la responsable de Salud, Carla Vizzotti, que acumula 32% de opiniones favorables a su influencia y 35% que cree que no la tiene.Juan Cabandié, de Ambiente (18% contra 38%); Jorge Taiana de Defensa (18% contra 27%); Jorge Ferraresi, de Hábitat y Vivienda (18% contra 29%); Matías Lammens, de Turismo y Deportes (18% contra 43%); Juan Zabaleta, de Desarrollo Social (17% vs. 31%) y Gabriel Katopodis, de Obras Públicas, con un 17% que cree que influye y un 32 por ciento que considera que tiene poca o nada de influencia.En la parte baja de la tabla aparecen el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en el último lugar (8% contra 28%); la titular de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta (11% contra 29%) y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, con 11% de opiniones que consideran que influye algo o mucho y un 29% que cree que influye poco o nada.En cuanto a lade los ministros de Alberto,, aunque se elevan a un 46% las perspectivas que juzgaron como mala o muy mala su imagen.Sin embargo, en cuanto a la imagen es útil separar entre aquellos que son ampliamente conocidos y quienes se ven afectados por un mayor desconocimiento.Habida cuenta de esto último, a Vizzotti le siguen Guzmán, de Economía (17% contra 47%); Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (17% frente a 44%); "Wado" de Pedro (16% contra 45%) y Matías Lammens, de Turismo y Deportes (14% frente a un 44% de imagen negativa). El jefe de Gabinete Manzur, en tanto, logra un 10% de imagen positiva, contra 52 puntos de nagativa.En la parte baja de la clasificación, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, es el más desconocido, con un 4% de imagen positiva y 23% de negativa, seguido por el ministro de Justicia, Martín Soria, con 6% de imagen positiva y 32% de negativa y un gran grado de desconocimiento por parte de la población.En el antepenúltimo lugar está la responsable de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con 6% de imagen positiva y 27% de negativa.El peor diferencial queda para Aníbal Fernández, que tiene una imagen positiva de 13 puntos, pero un número de mayor envergadura en juicios negativos, donde llega al 70%.