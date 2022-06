Presentan un proyecto para incorporar la figura del travesticidio al Código Penal

El proyecto propone modificar sendos incisos de los artículos 80 y 29 del Código Penal, para identificar este tipo de crímenes de odio con su designación específica como uno de los agravantes del homicidio simple, así como para incorporar un tipo especial de reparación de perjuicios, en caso de sentencia condenatoria por un homicidio de este tipo.

se referirá a quienes actúen movidos por "placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, tales como travesticidios, transhomicidios y transfemicidios, entre otras figuras".

La iniciativa propone también agregar un nuevo tipo de elemento entre las medidas reparatorias de perjuicios que puede incluir una sentencia condenatoria que se suma a "la reposición al estado anterior de cosas", la "indemnización del daño material y moral" y el "pago de costas"; a saber: "medidas de reparación transformadora de la violencia estructural para lxs sobrevivientes y colectivas, en la sentencia de travesticidio/ transfemicidio/ transhomicidio".

En el marco del Día Internacional del Orgullo, la diputada Mónica Macha presentó este martes un proyecto de ley para incorporar la figura del travesticidio, transfemicidio y transhomicidio en el Código Penal, con la colaboración del Movimiento de Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)."Este proyecto es un aporte para poder, que no sean tan crueles, excluyentes, clasistas, misóginas y transodiantes", aseguró la legisladora por el Frente de Todos.En ese sentido, sostuvo: "Es mucho lo que hay que transformar pero creemos que, con estas herramientas,. Todo esto lo hacemos a partir de las enseñanzas profundas que nos deja el haber transitado distintos momentos con Diana Sacayán, inclusive su travesticidio y lo que se jugó en ese juicio".De aprobarse este proyecto, el inciso 4° del artículo 80° del Código Penal -que enumera 12 agravantes que elevan la pena por homicidio de 8 a 25 años a perpetua-"Hace ya muchos años que desde los feminismos y transfeminismos venimos planteando la necesidad de profundas reformas estructurales en los distintos ámbitos de nuestra vida social, cultural, económica y política. En esa línea estamos presentando un proyecto que trabajamos junto a Luciana Sánchez, abogada lesbiana y feminista; y con Say Sacayán y Gabriel Díaz Villa del MAL", señaló Macha.Con los términos travesticidio, transfemicidio y trashomicidio se hace referencia a los, respectivamente.La sentencia que en 2018 condenó a Gabriel Marino a prisión por elcometido en 2015, fue la primera a nivel nacional en incorporar la noción de "travesticidio" ya que la condena a prisión perpetua a uno de los asesinos lo encontró penalmente responsable no sólo de femicidio sino de haber actuado movido por el odio a la identidad de género."En 2020 la Cámara Nacional de Casación Penal, confirmó la condena a prisión perpetua por femicidio. Pero invisibilizó a Diana como Defensora de Derechos Humanos y sostuvo que no había evidencia de transfobia, de manera que el resultado fue eliminar como motivación del crimen el odio a la identidad travesti, y el travesticidio desapareció de la sentencia", se explica en los fundamentos del proyecto.