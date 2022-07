Investigan robo de información secreta a los magistrados a cargo del juicio contra CFK por vialidad

Entre los datos revisados se encuentra información secreta del Juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por vialidad.

Los investigadores no descartan que, en caso de confirmarse esta posibilidad, ese material pueda ser usado para intimidar o extorsionar a los damnificados.

La justicia federal investiga un robo a las oficinas del Consejo de la Magistratura, tras encontrarLa investigación federal está en manos, se inició a partir de una denuncia presentada por el propio organismo después de que una empleada informara que, al volver a trabajar luego de un fin de semana largo, encontró que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.El hecho se produjo en la oficina deen el edificio ubicado en Sarmiento 877 de la ciudad de Buenos Aires, y fue denunciado el 21 de junio pasado, según informó Télam.Tras el fin de semana largo, esa mañanallegó a trabajar y encontró abierta una puerta que debía estar cerrada con llave y mal trabadas otras. Además denunció que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.Inicialmente se determinó que "no hubo daños ni sustracción ni faltantes, pero se registraron 24 sobres de declaraciones juradas abiertos (sobre unos 11.000), pertenecientes a jueces y secretarios". Además, fuentes advirtieron que cuando ocurrió el episodioFrente a la ausencia de daños o hurto de documentación, acerca de los cónyuges de los y las jueces y juezas, de los consejeros y las consejeras; sus cuentas bancarias, sus gastos de tarjetas de crédito e información de los hijos menores de edad; direcciones, detalles de inversiones y tenencias accionarias., que la semana próxima entrará en la etapa de alegatos finales. asociación ilícita destinada a beneficiar con obras en Santa Cruz a Lázaro Báez.También datos dely a los cEl expediente sería delegado en el fiscal González, para que avance con las medidas de prueba tendientes a esclarecer el hecho.Aunquen, algunos con antecedentes en el mundo de la inteligencia.Una de las personas que ingresó a la oficina recibió días más tarde unos cinco mensajes que interpretó como intimidatorios, dijo uno de los testigos del caso a La Nación, aunque no dio más detalles.Entre los consejeros circula la hipótesis de que la irrupción en la oficina podría no vincularse a una cuestión política sino a una puja interna de empleados del Consejo, afectados por los cambios que motivaron la llegada de los 20 consejeros.