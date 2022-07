"Pepe" Mujica: "La Argentina es un país determinante en el rumbo de América Latina"

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica sostuvo que la Argentina "es un país determinante en el rumbo de América Latina", consideró que el peronismo tiene "mística" y es "un sentimiento muy abarcativo", y opinó que la dirigencia debería "darse un abrazo" porqueaseguró el exmandatario uruguayo (2010-2015) en una entrevista emitida el sábado a la noche por la señal CNN en español. En el mismo sentido opinó que la "Argentina es un país determinante en el rumbo de América Latina".Sobre las diferencias políticas señaló: "La lucha frente a los adversarios políticos es luchar por transformar al enemigo en un adversario y aprender a convivir con diferencias". Para el uruguayo,En otro tramo de la charla habló del periodismo, que en Argentina "se desgarra, no informa; se lastiman, se autodeshacen. Yo no pido que piensen todos lo mismo, pero no se puede ofender la cuestión humana en la forma en que se ofende. Se puede tener diferencia la que se quiera", remarcó. Entonces se refirió a "una tendencia moderna" hacia la polarización, y citó como caso a Estados Unidos.comparó.También se refirió a la alianza que conforman el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. "Cristina y Alberto son una etapa del pueblo argentino", dijo y consideró que "eso que se llama peronismo que no es un partido político: es una mística, un sentimiento muy abarcativo y muy polarizante: estás a favor, estás en contra", además de considerar que "es una realidad que formó la historia argentina.", contó.Concluyó con un mensaje hacia la dirigencia:recordó.